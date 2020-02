Conflicto sindical en la Alcaldía se profundiza

El Gobierno Municipal de Cercado, a través del Secretario Ejecutivo, Diego Ávila Navajas, llamó “matonaje sindical y delincuencial” a paro indefinido de algunos dirigentes, además aseguró que el 99,9% de los trabajadores asiste a su fuente laboral normalmente.

“Es un grupo de unos 25 dirigentes de dos de los cuatro sindicatos que están en una actitud fuera de la relación obrero patronal del municipio, están en una actitud 100% política con acciones que muestran un matonaje sindical”, afirmó Ávila.

La propia gente del Municipio no los apoya, pueden ver, las oficinas están trabajando con absoluta normalidad, no están pudiendo jalar a los compañeros a una medida que conocen, no tiene razón de ser. Apuntó a los sindicatos de obras públicas y administrativos.

“El Municipio asumirá acciones en el marco de la Ley, trabaja con normalidad, garantizar que la gente pueda entrar a su puesto de trabajo, los funcionarios acuden a trabajar voluntariamente, no hay presión ni amenazas como hacen los sindicatos”, acotó el Secretario.

“Estas acciones de los sindicatos ya raya en lo delincuencial”, afirmó el Funcionario al revelar que ya efectuaron varias denuncias ante el Ministerio Público y al Ministerio de Trabajo, esperan que estas instituciones actúen con celeridad.

Ávila admitió que la ausencia a sus puestos de empleo será considerada como falta al trabajo, como prevé la Ley, nadie puede faltar a su labor ni siquiera por un día si no hay motivo, se registra a quienes no asisten a trabajar. “Para tomar las acciones que la Ley obliga a las instancias públicas”, remarcó al recordar que cuando la gente dejar de trabajar tiene sus consecuencias jurídicas y están establecidas en la Ley General del Trabajo y reglamentos internos del municipio.

Sobre el incumplimiento del Laudo arbitral como afirman los dirigentes, el secretario dijo que eso es absurdo. Los sindicalistas incluso dijeron que tendrían que haber incorporado en planillas a unos 800 trabajadores en total. “Eso es falso y absurdo, en el Laudo arbitral no dice eso, el tercer punto habla de hacer una adecuación a los contratos que corresponde a la Ley General del Trabajo, lo contrario implicaría que el municipio no podría tener consultores, contratos a plazo fijo”, enfatizó.

“Hay otras formas de contratación establecidas por ley y por norma y que en todas las entidades del Estado boliviano existen, en el propio Ministerio de Trabajo, no puede ser que un Laudo intente lo contrario, es mala interpretación de los sindicatos”, finalizó Ávila.

Municipales ingresarán en huelga en la plaza

Unos diez trabajadores municipales ingresarán en huelga de hambre en el kiosko de la plaza principal de Tarija este jueves, por el incumplimiento del Laudo arbitral que salió a su favor, además esperan que se active una orden de aprehensión en contra del alcalde.

La información es del dirigente Julio Araoz, al lamentar la descalificación que hicieron del paro indefinido de los trabajadores algunos secretarios, “ellos pueden decir lo que quieran, nosotros ya tenemos el apoyo de 7 concejales”.

El dirigente insistió en el incumplimiento del Laudo arbitral, aseguró que antes del inicio de la huelga habrá una marcha como reafirmación de la medida de presión, esperan que se active una orden de aprehensión en contra del alcalde que ya se redactó.

El representante además criticó al alcalde, de quien dijo que está más preocupado en su postulación a senador en lugar de los problemas del municipio, como este conflicto que se prolonga desde hace varias semanas, sin solución alguna.

También advirtió que cuando llegue a Tarija el candidato presidencial, Carlos Mesa, alianza en que postula el alcalde, le harán saber que en lugar de sumar votos es probable que reste, “por su mala gestión, los trabajadores pedirán el voto castigo”.

Fernando Barral Zegarra

