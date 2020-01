Denucian que autoridades echaron al olvido la construcción de la Avenida Ecológica

La interconexión del camino que va al norte, Potosí, con el otro al sur, al Gran Chaco y Bermejo, llamada inicialmente “Avenida Ecológica”, quedó en nada, ninguna institución nacional, departamental o municipal prevé en su presupuesto algún monto de dinero para nada.

“No hay nada, absolutamente nada, es más, si usted pregunta a cualquier parlamentario si hay un proyecto vial en Tarija, en el presupuesto del país de este año, van a responder que no saben”, cuestionó el dirigente de los volqueteros, Gustavo Rodríguez Velásquez.

Ni siquiera se han preocupado de leer o de ver qué están aprobando, porque el Presupuesto General de la Nación se aprueba mediante ley y eso es de pleno conocimiento de diputados y senadores, en el caso de Tarija nadie sabe nada, si se pregunta ignoran, criticó. El dirigente dijo que su organización es la única que por lo menos se acuerda del proyecto llamado inicialmente “Avenida Ecológica”, las entidades del Estado, peor el nivel central, a través de la ABC, ni siquiera mencionan el tema. “Ha quedado en el olvido, a pesar de que todo el mundo sabe en Tarija que es la única alternativa descongestionar el tráfico vehicula de la ciudad, cómo es posible que después de 70 años se siga pasando por un área totalmente poblada”, cuestionó.

Después de 70 años es inconcebible que se siga pasando por un “puentecito” como el de Tomatitas, por la Circunvalación, que se convirtió en una zona netamente comercial, y nadie diga nada, todo el mundo se olvidó, peor los parlamentarios.

Por eso los volqueteros pidieron al gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, pueda venir a Tarija y ver este asunto de la interconexión caminera, sin embargo, con los cambios en el gobierno, la situación será peor.

Una de los cuestionamientos de la ABC para deslindar su responsabilidad de interconectar ambos caminos, era que no estaba a su cargo construir “avenidas”, sino carreteras, entonces que hagan camino, que interconecten ambos trayectos, enfatizó Rodríguez.

Estos caminos son de competencia nacional, pero qué van hacer si los propios tarijeños y sus autoridades se olvidaron del proyecto, los POAs no prevén nada, si las entidades subnacionales, no dicen nada, peor la nacional, no sabe nada, insistió.

Hace años se intentó hacer el proyecto llamado “Avenida Ecológica”, sin embargo, ante la magnitud de la obra y el costo que representa, todas las instituciones optaron por olvidarla, mientras los camiones de alto tonelaje siguen pasando por el centro de la ciudad.

Fernando Barral Zegarra

