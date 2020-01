Nuevo Director del Servicio Estatal de Autonomía: “El MAS instaló una autonomía intervencionista y centralista”

El gobierno del MAS instaló en el país una autonomía intervencionista y centralista, denunció el Director del SEA (Servicio Estatal de Autonomía) Freddy Ortuño Cassón, al asegurar que la administración transitoria sentará las bases de la verdadera autonomía.“Vamos a cambiar la visión del gobierno central del Estado, el anterior gobierno tenía una visión interventora y netamente centralista, ahora somos autonomistas, este es un gobierno autonómico, con visión autonómica”, afirmó el funcionario.

El gobierno transitorio no será para truncar las aspiraciones autonómicas de las entidades subnacionales, que evite el ejercicio del derecho autonómico, por el contrario, estamos viendo los mecanismos técnicos para lograr esas metas, agregó. “Estamos desarrollando un trabajo de facilitadores del trabajo de la autonomía, desde un punto de vista técnico con el SEA, según determina la ley para apoyar a los niveles subnacionales para el ejercicio de su autonomía”, insistió.

“Nosotros no vamos a ser interventores, el debate se tiene que desarrollar en Tarija”, sostuvo al indicar que no puede decir si es o no interventora la Ley del 1% promovida por los alcaldes de Tarija y cuestionada por la gobernación.

El SEA cuestiona otras leyes nacionales que vinieron del nivel central del Estado y obligaban a los departamentos a pagar las competencias del nivel central, esas eran interventoras y sobre ellas está trabajándose para mejorar el ejercicio autonómico.

Con relación a si debe o no haber un nuevo pacto fiscal en Bolivia, respondió que tiene que discutirse, es prioritario, debe considerarse, pero no como se hacía en el anterior gobierno, hubo una serie de viajes y reuniones para llegar absolutamente a nada. “Eso fue ni más ni menosuna burla a la autonomía de los gobiernos departamentales, incluso del espíritu autonómico que tiene que tener el Estado boliviano, tiene que discutirse el pacto fiscal, pero en base a criterios técnicos y científicos”, observó.

No en base a posiciones políticas, es otro trabajo que desarrolla el SEA, establecer las bases técnicas, jurídicas y científicas para una discusión sería, acotó al reconocer que es un gobierno de transición, con la misión de sentar las bases e instrumentos para discutir.

La discusión debe ser cómo desarrollamos la economía de las entidades subnacionales para que puedan pagar sus competencias, es un tema delicado, llevará su tiempo, pero la discusión tiene que darse sobre las bases del nuevo Estado autonómico boliviano, cerró.

