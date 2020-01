Buscan recuperar Bs 150 mil desfalcados por ex dirigente campesino

El ejecutivo de la Federación de Campesinos de Tarija, Osvaldo Fernández, informó que se inició un proceso contra el ex dirigente Osvaldo Cari, quien habría sustraído 150.000 bolivianos de los recursos provenientes por la venta de urea y otros ingresos que genera ese sector. «La auditoría establece que Paulino Cari usó unos 150.000 bolivianos. Son recursos de ganancias de la venta de la urea y parte de recursos que genera la Federación, él no obedecía de poner estos recursos en cuentas de la Federación donde tenemos una cuenta única», informó a la ABI.

El Dirigente acotó que el hecho sucedió el 2019 y en el informe final se indica que el dirigente Paulino Cari no depositó a cuentas de la Federación 150.000 bolivianos, recursos provenientes de la venta de urea que reciben del Gobierno nacional e ingresos propios de la Federación. «Este dirigente al último fue suspendido, él tenía que devolver los recursos, pero no lo hizo. Se le inició un proceso penal, ya saldrá su notificación para que este señor, ahora sabemos que no está en Bolivia, pero debemos ver como se los notifica», agregó y añadió que extraoficialmente se conoce que el ex dirigente Paulino Cari se encuentra en la Argentina.

