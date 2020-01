Advierten que si no hay unidad del bloque democrático, el MAS controlará la Asamblea Plurinacional

Sin unidad del bloque democrático, el MAS en la primera vuelta controlará la Asamblea y cualquier gobierno que surja, así sea de este bloque, será inviable y puede regresar la dictadura cuya estructura sigue inmodificable, según el Analista Luis Pedraza.

La contradicción es ganar una elección simplemente o ganar para construir un gobierno fuerte, consistente. Si la mayoría de los actores considera que es una elección más, el escenario se atomizará y el MAS puede terminar con el 20 a 22% de votos y ser primera mayoría, observó.

Aunque haya segunda vuelta y todos los oponentes se unan y después ganen la elección, será tarde, el MAS se habrá quedado con el control de la mayoría en la Asamblea y desde ahí inviabilizaría a cualquier gobierno que surja, advirtió.

Si todos consideran una elección más, el escenario se dispersará, habrá otra vez nueve candidatos, pero esta vez fragmentarán el voto, cosa que no ocurrió en las últimas cuatro elecciones incluida la anulada de octubre del año pasado, agregó.

Si por el contrario se opta por lograr un gobierno fuerte, capaz de asumir el mandato de la movilización social que logró la renuncia de Evo Morales, el camino es la unidad, no hay otra posibilidad, evitar la dispersión bajo todas las formas, insistió.

Si no hay unidad del bloque democrático, como está viéndose, una vez más el pueblo va tener que tomar la decisión de preservar la democracia canalizando una vez más el voto útil, “votar por el menos malo” y eso no alcanzará para lograr un gobierno sólido, viable, acotó.

Por eso, el sistema político, todos, están obligados a entender que lo que ocurrirá el 3 de mayo (día de la votación) no es una elección más, es una cita con la historia para cosechar, sembrar y fructificar el mandato de la movilización social, prosiguió.

“Toda esa movilización social, de las ‘pititas’ de lo que se quiera llamar, no puede quedar en una sola elección o perderse en el interinato de Jeanine Añez o la pretensión de ser ella la candidata, eso va ser una gran traición al pueblo movilizado”, volvió a advertir.

Sin embargo, será un desperdicio histórico de encarar un proceso de cambio real, de recuperación de la democracia y la restauración de la República, agregó el también Asambleísta y militante de la Agrupación de Mario Cossío “Camino al Cambio”.

En contraste a la búsqueda de unidad, varios políticos dejaron entrever que postularán a la presidencia, entretanto el plazo para la presentación formal de candidaturas y alianzas en el Órgano electoral, se vence este viernes.

Andamiaje para artificial Mayoría de MAS está intacto

El MAS hace tiempo que está por debajo del 40% de apoyo popular, sin embargo, ha tenido que construir todo un andamiaje que está intacto, no ha cambiado, hay una asignación de escaños preferente, que favorece a los sectores rurales, el campo, observó Luis Pedraza Cerda.

Hay un escaño que necesita 500 votos para elegirse y hay otro que no puede elegirse con 70 mil, esas diferencias hicieron que el 73% de los votos, que es urbano, solo elige el 50% de escaños, el MAS tiene el 20% controlado, pero todo esto va mucho más allá, acotó.

En 150 municipios del occidente del país, el MAS logró, en las últimas seis elecciones, votaciones entre el 90 y 100% de votos, cuando no más, ahí nadie se falta, nadie se enferma, hay una cortina de hierro que el MAS a construido, siguió.

Esta cortina es para que ahí no lleguen observadores, control electoral, campañas y eso se mantiene intacto, lo peor es que el sistema político, no está viendo esos riesgos, volvió a advertir Pedraza al insistir que esto no puede dejar de mirarse.

Puede que Evo Morales se haya ido, que el MAS haya dejado el gobierno, pero la estructura construida a lo largo de 14 años está en pie, intacta y puede ser usada para distorsionar, no sólo la voluntad popular, sino la historia que busca un nuevo país, un nuevo Estado, cerró.

Fernando Barral Zegarra

