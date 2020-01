La COD rechaza llamado a movilizaciones del MAS

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Eduardo Moreno, rechazó el lunes el llamado a movilizaciones que hizo en horas pasadas un dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) del trópico de Cochabamba. «Estas movilizaciones en estos tiempos no le hacen nada bien al país, deberíamos dedicarnos a ver cómo enfrentar las elecciones, pero no con movilizaciones. Hoy en día toda acción va a ser frenada por el Gobierno, por eso no veo de buena manera estos llamados a movilizaciones», dijo a la ABI.

El Sindicalista agregó que los trabajadores no tienen un lineamiento político, sí -dijo- que en su momento apoyaron al proceso de cambio, porque tenían como objetivo conformar una bancada obrera.

«Desde que asumí la dirigencia nosotros estamos como movimiento sindical, sin apoyar el tema político, porque no tenemos ningún lineamiento político de parte de la Central Obrera Boliviana, nosotros si somos orgánicos, pero no hay ningún lineamiento nacional», agregó y añadió que mañana, martes, tienen un ampliado nacional donde prevén analizar la coyuntura política que está viviendo el país.

El fin de semana, el dirigente cocalero del MAS en la localidad de Eterazama de Cochabamba, Delfín Olivera, convocó a retomar los bloqueos e instó a reaccionar con violencia mediante un grupo de resistencia en esa región.

