Cómo promocionar mi sitio web en Internet?

”Si no estás en Internet, no existes” es un adagio que en las dos últimas décadas se puso de moda, parafraseando al filósofo francés Rene Descartes y su conocida frase “Pienso, luego existo”.

Y si, evidentemente esa afirmación es correcta en lo que se refiere a la presencia de una institución o empresa.

En el mundo moderno de hoy, quien no haga presencia en la red de redes, está prácticamente al margen de tener éxito.

Sin embargo, decirlo es una cosa y hacerlo es otra completamente diferente.

Como aparecer en los primeros lugares de los buscadores digitales cuando en cualquier búsqueda, los resultados son millones de competidores?

Obviamente la respuesta a esta pregunta no es sencilla, porque se trata de un proceso sumamente complejo que lo vamos a resumir en unas cuantas líneas.

En primera instancia, la técnica para aparecer en los primeros lugares de los buscadores digitales, se denomina “Search Engine Optimizing” que en español se podría traducir como la Técnica de Posicionamiento en Internet.

Esta técnica consiste en hacer que el algoritmo que usan los buscadores digitales como Google, recoja información sobre un determinado sitio web y coloque ese sitio web en los primeros lugares de las respuestas.

Obviamente que para que eso ocurra, ese sitio web, tendrá que haber hecho un riguroso trabajo de posicionamiento que fundamentalmente radica en haber sido enlazado por diverso otros sitios web que tienen elevado PR (Page Rank) que es como los buscadores clasifican a los sitios web.

La más reciente actualización del algoritmo de Google, subió de nivel a los sitios de las extensiones gov y org, por lo que ahora los sitios que tienen estas extensiones, tienen mayor valor PR que otros sitios comerciales o personales.

Producto de esta relación de inter enlazamiento, el algoritmo otorga un nuevo valor a otro sitio web que es el que se ve reflejado en la posición en que aparece en los resultados.

Al margen de esta técnica, también se puede utilizar la promoción de un sitio web a través del “e mail marketing” o el envío masivo de mensajes a correos electrónicos para lo que hay empresas que ayudan a hacer esto, como por ejemplo Mailrelay.

Al margen de estas técnicas, siempre se puede acudir a las que ya existían antes de la irrupción de Internet, como los anuncios en la prensa escrita, radio y tv y otros medios de comunicación tradicionales.

Con todas estas facilidades, es inconcebible que hoy por hoy, una empresa o actividad comercial no tenga presencia en Internet. Recuerden siempre este axioma: ”Si no estás en Internet, no existes”

