Servicio de micros está a punto de desaparecer por la pandemia

El servicio de transporte urbano de micros en esta ciudad, están en riesgo de desaparición por las condiciones adversas que surgieron a consecuencia de la pandemia del coronavirus, empeorando la situación del sector que de por sí era crítica.

“Eso es lo que más me asusta, eso es lo que me asusta más, porque esto tira para largo y así como estamos no vamos a ningún lado”, declaró el Dirigente Antonio Mariños Ugarte al indicar que no pueden estar trabajando a pérdida como ahora.

“Ir a perder más, ya no es negocio”, sentenció al reiterar que muy pocos micros volvieron a trabajar, si una línea antes tenía unas 80 unidades en servicio a diario, actualmente debe estar solamente unas 20, ese es el punto de comparación.

Muchos micreros si bien lograron acreditar sus medidas de bioseguridad y salieron a trabajar, se llevaron un desengaño porque no se gana “ni para comer” por los costos de operación, así que prefirieron guardar sus movilidades.

Es muy triste nuestra situación, como dirigentes no puede obligarse a trabajar, por ahí se contagian, pero la parte económica es la que preocupa más, a veces es necesaria una reparación del vehículo y lo que se gana no alcanza a cubrir nada, sostuvo.

Los micros al llegar a los barrios más alejados transitan calles que no están siquiera empedradas, entonces los costos son mayores, estamos viendo qué pasa, acotó al informar que enviaron notas a dirigentes departamentales haciendo notar estos problemas.

Además muchos usuarios se aprovechan pagando el pasaje de universitario pese a que no hay clases, como están con barbijo no puede confirmarse eso y nos pagan centavos, no muestran carnet, incluso quieren pagar pasaje de escolares, entonces no hay ganancia, relató.

Muchos compañeros por este tipo de situaciones están optando por guardar sus movilidades, qué van hacer, los pocos que estamos trabajando también sufrimos por las ferias que proliferaron en la ciudad, que problematizan y dificultan el tránsito vehicular, agregó.

También implementaron las ciclovías, que no tendrían que estar donde circulan los micros, pero no es así, es un peligro total tanto para recoger pasajeros, como para dejarlos, estamos tropezando con las incoherencias de esta pandemia, lamentó.

En algunas líneas salieron a trabajar dos o tres micros, eso está pasando, añadió al reiterar que antes de la cuarentena había unos 550 micros transitando, ahora hay un poco más de 100, la situación es de total incertidumbre para el sector.

Transporte interprovincial

El transporte libre que presta servicios desde la capital a diferentes provincias enviaron una nota al COED para su análisis al pedido del transporte interprovincial de reanudar sus operaciones en los diferentes tramos carreteros. “Hasta el día de hoy pudimos evidenciar que hay larga fila en el pedido de permisos de viajes que están dando a personas” dijo Luis Caso máximo dirigente del autotransporte libre, y la pregunta es ¿quién está transportando a estas personas hasta sus destinos?, cuestionó el dirigente.

De la misma manera dijo no saber quién estaría realizando ese trabajo de transporte que compete a este sector, “si no lo hacemos nosotros no se quien lo estará haciendo imaginamos que de manera informal, hasta quien sabe aprovechando hasta en el cobro de pasajes”.

Ellos están dispuestos a prestar el servicio de transporte interdepartamental como lo han estado haciendo hasta antes de la cuarentena, “nosotros ya estamos con nuestras unidades debidamente adecuadas” refiriéndose a las medidas de bioseguridad dentro de los vehículos.

La secretaría de obras públicas ya inspeccionó a cada uno de los motorizados que pertenecen al sector de autotransporte libre de la ciudad de Tarija.

La terminal de buses de la ciudad de Tarija en la última inspección realizada no contaba con todo el protocolo de bioseguridad, esto dificulta que este sector pueda reiniciar sus labores por lo cual Caso sostuvo que él tendría información que este proceso estaría completado.

La nueva terminal no reúne las condiciones para albergar a la gran cantidad de minivanes por lo cual ellos están dispuestos a sentarse a negociar para ver las medidas que asumiría pues ellos trabajaron siempre desde las calles y algunas oficinas externas.

Fernando Barral Zegarra/Chambilla N.E.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet