Padres de familia piden bono con recursos del Desayuno Escolar

La Junta de Padres de Familia de Tarija, pidió a las autoridades municipales, la creación de un Bono para la niñez con los recursos del desayuno escolar.

La presidente de la Junta Departamental de Padres de Familia, Florencia Irahola, en coordinación con padres de familia exigieron que los recursos del desayuno escolar, sean devueltos en un “bono de alimentación complementaria” para los estudiantes.

Asimismo, Irahola, manifestó que ese dinero ya estaba presupuestado y que las autoridades no tendrían que solicitar recursos o usar de otros proyectos para la creación del beneficio. «No estaríamos sacando nada, ni quitando nada a nadie, solamente pidiendo lo que es realmente es de cada uno de nuestros hijos», refirió Irahola.

Finalmente, señaló que en una reunión con los padres de familia, las juntas escolares están en total desacuerdo de que se les entregue una canasta alimentaria y ese dinero de la alimentación complementaria se lo transforme en un bono de aproximadamente de 342 Bs o 344 Bs que sería el cálculo que abrían sacado para la entrega del beneficio.

En cuanto a la educación virtual, Irahola lamentó la falta de preocupación de las autoridades. «Hemos pedido entrar en un diálogo con el Gobierno Departamental, Gobierno Municipal y el Concejo Municipal para poder de alguna manera que ellos puedan palear el tema del internet y plataformas virtuales en las diferentes unidades educativas de Tarija, pero lastimosamente no se tiene respuestas ni una llamada para ver si podemos tener una reunión», sostuvo.

El Gobierno, ratificó este jueves la vigencia del Decreto Supremo (DS) 4260, que instituye la modalidad de educación virtual en el país, al no existir objeciones fundamentadas por parte del magisterio. Víctor Hugo Cárdenas, ministro de educación, en conferencia de prensa dijo que “dado que no hay argumentos serios para objetar el decreto supremo, entendemos que han reconocido la importancia y la validez de esa disposición”, tras tres jornadas de diálogo infructuoso con el sector movilizado.

La disposición reconoce cuatro metodologías de aprendizaje ante la suspensión de las labores presenciales por la contingencia del covid-19, presencial, semipresencial, virtual y a distancia.

Colegio San Bernardo

Un grupo de padres de familia del Colegio Particular San Bernardo, en horas de la mañana del pasado viernes, se reunieron en la plaza Luis de Fuentes y Vargas, ante la negación de la dirección de dicho Colegio de disminuir el costo en el pago de las pensiones Escolares en un 50%.

En el colegio les informaron que se hará el descuento de un 20%. Los padres de familia aseguraron que no pagarán las mensualidades adeudadas hasta que los socios del Colegio San Bernardo dialoguen con ellos, y así poder llegar a un acuerdo.

Asimismo, una madre de familia Doña Yovana Baldivieso, argumentó que no justifica el descuento de un 20% que les están haciendo la Unidad Educativa, ya que no serían unas clases legales porque los padres ahora están enseñando a sus hijos y no así los profesores. “Nos han prohibido que nos comuniquemos con los profesores nos han prohibido que tengamos cualquier tipo de contacto”, refirió Baldivieso.

Cabe recordar que el 24 de junio, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, determinó los porcentajes de descuentos en pensiones para los niveles Inicial, Primaria y Secundaria de los colegios privados del territorio nacional durante la cuarentena decretada por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19).

Cárdenas detalló que los descuentos oscilan entre el 6% y el 23% en las pensiones de establecimientos educativos que cuentan con una plataforma educativa para la educación virtual de los estudiantes, mientras que aquellos que carecen de esta herramienta, el descuento es de 11% y 28%.

El Padre de Familia agregó que el incremento del porcentaje variará en función al monto de la pensión a pagar y el número de estudiantes inscritos en los colegios, es decir que mientras más alumnos tenga el centro educativo y mayor sea el monto de la pensión, el descuento se incrementa. Por ejemplo, en unidades con más de 1.200 estudiantes y con mensualidad superior a Bs1.001, el descuento base es de 23%, si tiene plataforma de modalidad virtual y 28% si no tiene.

Karen Rojas

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet