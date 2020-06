Médicos de Tarija advierten que realizar elecciones en septiembre implica un alto riesgo para la salud

El presidente del Colegio Médico de Tarija, Jaime Márquez, advirtió el jueves que realizar las elecciones generales el 6 de septiembre, en medio de la pandemia por el coronavirus, implicaría un altísimo riesgo para la salud población.

«Es de alto riesgo, altísimo riesgo las elecciones para el 6 de septiembre, porque lo que estamos pregonando es que no se junte la gente, que no haya aglomeraciones, sin embargo, en una elección si o si habrá aglomeración de gente, no solo de los que tienen que votar, no se olvide que no solo es la gente que va a votar, también son cerca de 200.000 jurados que deben estar presentes», dijo a la ABI.

Explicó que, si bien es importante que Bolivia elija sus autoridades, es más urgente preservar la salud de la población que libra una batalla contra el coronavirus.

Advirtió que se estima que en septiembre la pandemia seguirá con la misma fuerza.

Márquez llamó a las autoridades a priorizar la salud, porque con las elecciones se van a erogar grandes cantidades de recursos económicos, mismos que se requieren para invertir en el sistema salubre.

«Grandes recursos económicos se van a erogar para las elecciones con una facilidad extraordinaria, pero no se erogan esos recursos para la salud, vemos que efectivamente ahora los pocos recursos que tiene Bolivia deben ir para la salud, porque en dos meses qué irá a pasar», agregó.

ABI

