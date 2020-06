Vecinos impiden ingreso de médicos a sus domicilios

La noche del miércoles en el barrio San Francisco un grupo personas prohibió el ingreso a médicos a un domicilio por temor al contagio de coronavirus en el vecindario, rechazan que el personal de salud habite en esos ambientes. Estas acciones generaron rechazo en la opinión pública, ante la falta de empatía por quienes están en primera línea combatiendo el virus.

El presidente de la OTB, José María Barrientos refirió que el inmueble antes era utilizado por los médicos de la Brigada Cubana, aseguró que los vecinos reaccionaron ante la presencia de funcionarios que inspeccionaban el lugar. “El municipio alquilaba antes para los médicos cubanos, ahora lo quieren para los que andan en atención de Covid-19, se oponen rotundamente, ese predio lo quieren utilizar como descanso. No estamos en condiciones de exponernos ellos están en contacto directo con sospechosos y activos”, afirmó.

Según el dirigente son cuatro los médicos que se instalarían en ese domicilio, pero en roles de dos turnos. Barrientos aclaró al menos 40 personas se oponen, mediante recolección de firmas formalizaron su petición.

Apoyo al personal.

Ante el incidente el Colegio Médico de Yacuiba denunció como discriminatorio y de hostigamiento los hechos contra sus afiliados en nota referida al Comando de Frontera Policial solicitando intervención en los actos. “Han sufrido hechos discriminatorios, hostigamiento y restricción al acceso a su domicilio, por parte de una turba de vecinos, infringiendo la ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y el Decreto Supremo 4200/2020 art 4 inciso C. Cometiendo delitos contra la salud pública al infringir el D.S. 4297 que declara emergencia sanitaria nacional y el D.S. 4199 que declara cuarentena total”, cita el documento.

Otro caso. La tarde del jueves en la comunidad de Campo Grande, a un costado de la ruta 9, los vecinos se apostaron afuera de un motel, tras la noticia que sería alquilado para trabajadores sospechosos de Covid-19 de la Planta Separadora de Líquidos, quienes dieron reactivo a pruebas rápidas.

El Comandante del Regimiento Aroma, Tcnl Roland Llado llegó al sitio con un contingente de soldados e increpó a los bloqueadores “Si quieren grábenme o lo que quieran, no vamos a permitir que hagan lo que se les da la gana a las Otbs, estamos buscando lugares para que puedan nuestros enfermos estar en paz y ser curados caramba, no es posible que se opongan son nuestros vecinos, nuestras familias no puede ser por capricho de algunos estén bloqueando, rueguen que a uno de sus familiares no les agarre esto y donde van a pedir ayuda”, expresó en tono molesto a tiempo de indicarles que infringían el distanciamiento social y la cuarentena.

Llado pidió a los comunarios coordinar con las autoridades y actuar de acuerdo a conducto regular. “Yo voy a hablar como intermediario y proponer que no se haga acá, nosotros nos preocupamos por ustedes, todos están molestos y susceptibles”,

Tras un extenso diálogo decidieron retirarse a sus casas, un comunario denunció que recibieron amenazas de la responsable de Derechos Humanos. “Vamos a estar más tranquilo con la intermediación de usted coronel. Esta vez que se los lleve a otro lugar, la próxima tendremos que aceptar y ser conscientes, vino una señora de Derechos Humanos a amenazarlos a los compañeros, quisiera que investigue no tiene ni credencial”, remarcó.

Estos sucesos parecían lejanos o ajenos a la población de Yacuiba, el rechazo a médicos, bloqueos y discriminaciones a contagiados, el temor y susceptibilidad mostraron una cara desagradable.

