Establecen “cerco epidemiológico” a contactos de contagiados en Cercado

Las brigadas de reacción rápida contra el coronavirus en esta ciudad, tendieron un cero epidemiológico a los 40 contactos de los 22 confirmados de esta enfermedad en esta ciudad, que actualmente están aislados y bajo control médico.

De los 32 activos confirmados de coronavirus en este departamento 22 están en esta ciudad, de ellas 17 en aislamiento institucional, uno en terapia intensiva, uno en intermedia y tres aislados en otras instituciones, según el Secretario de la gobernación, Rubén Ardaya.

El problema son los 7 contactos identificados, se hizo un cerco epidemiológico además, a otros 28 contactos de aquellos 7, en este momento están en vigilancia epidemiológica 40 personas que son posibles portadores, “de altísimo riesgo”, informó Ardaya Salinas.

Las autoridades esperan tener hasta este martes, toda la información sobre estas 40 personas, quiénes pueden ser potencialmente positivas, a quiénes se aplicará la prueba rápida, entre el 11 y 15 de este mes aplicarles la prueba de laboratorio, explicó.

Se trata de romper la cadena de transmisión de la enfermedad, si se logra esta meta a mediados de mes habrá menos personas enfermas, el plan trazado está teniendo sus resultados, aseguró el funcionario jerárquico, al salir de la gobernación.

También se trabaja con este nivel de detalle en Yacuiba y Villa Montes, se trata de identificar a los contactos de los enfermos, aislarlos y darles el apoyo solidario en alimentos y todo lo que necesiten como ocurre con los 40 en Tarija capital.

Consultado si será apropiado que vuelva a trabajar el transporte el lunes, respondió hay que esperar hasta el viernes para ver cómo evoluciona el ritmo del contagio, el transporte tiene que empezar a trabajar de manera gradual.

Sobre el conflicto de Bermejo, Ardaya respondió que el problema no tendría que ser con la gobernación, el municipio tendría que haber instalado una sala covid 19 en el hospital, presentó un presupuesto inmenso, muy grande.

Nosotros lo que hemos hecho tomar en nuestras manos el problema del coronavirus, estamos haciendo el trabajo que tienen que hacer otros, una empresa está trabajando y en algunas horas esperamos tener la sala de aislamiento en Bermejo, según Ardaya.

Los ítems de salud, no es problema de la gobernación, el gobernador pidió al gobierno desde el año pasado, hay 100 ítems para Bermejo, nos dotaron 57 faltan 43, que también se darán en ítems, no contratos, “qué más quieren, la presión no tiene justificativo”.

Fernando Barral Zegarra

