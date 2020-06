Gobernación presenta estrategia para la contención comunitaria del coronavirus

La Gobernación, a través del Secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya Salinas, presentó su estrategia para la contención comunitaria del coronavirus que sigue avanzando, con más de 30 casos confirmados en el Departamento.

La contención comunitaria está en marcha a través de cuatro acciones: mejor sistema de monitoreo, equipos médicos de reacción rápida, voluntarios comunitarios y testeos masivo, de acuerdo al funcionario al admitir que fundamentalmente se trabaja en la contención.

Solamente en Cercado se conformaron 15 equipos médicos de reacción rápida mientras los voluntarios trabajan en la asistencia a personas aisladas en todas sus necesidades como una canasta alimentaria para que no salgan ni a comprar.

En esta fase lo fundamental es frenar los contagios del coronavirus a otras personas y paralizar los fallecimientos, hay información actualizada para saber dónde está la enfermedad, a través de la georeferencia, de los enfermos y sus contactos.

Los testeos masivos permitirán encontrar oportunamente a los contagiados, especialmente los asintomáticos, que son los más peligrosos para la transmisión, finalmente el rastreo de la enfermedad, según Ardaya.

El objetivo principal es aislar y romper la cadena de transmisión de las personas afectadas, de forma que la posibilidad de contagios sean cada vez menores, explicó al reconocer la importancia del aislamiento para controlar la propagación de la enfermedad.

De esta forma, en unas dos semanas, cuando algunos sectores comiencen a ser liberados de la cuarentena, se conozca dónde están las personas contagiadas, aisladas y de manera evitar la transmisión insistió al negar que el coronavirus esté controlado en Tarija. “No, no se puede decir eso, el 80% de los contagiados son asintomáticos, eso es un gran problema. Con relación a los asintomáticos y positivos, tenemos que tener la capacidad de aislamiento institucional, la hospitalización y atención en terapia intensiva”, dijo.

También dijo que lo más importante es el aislamiento domiciliario, el 80% de la gente tiene que quedarse en esa situación, para que eso funcione el aislado tiene que estar en una habitación cerrada, con baño para uso individual y que no comparta con nadie.

Ardaya asimismo expresó que la curva mayor de contagios todavía no llegó, se estima que podría darse entre la tercera y cuarta semana de junio, por eso se apresuró la estrategia de prevención y contención al contagio masivo.

También reciben ayuda del sector privado para facilitar el aislamiento domiciliar, se espera lograr esta cooperación para apoyar con un gesto de solidaridad a los aislados y sus familias, prosiguió el funcionario en conferencia de prensa.

Clínicas privadas harían pruebas rápidas si empeora la pandemia

Las clínicas particulares del departamento, podrían efectuar las pruebas rápidas para prever el coronavirus si la pandemia empeora, se analiza esta posibilidad y la puesta en vigencia de un reglamento para evitar que la prueba termine siendo negocio para los privados.

También se está viendo la posibilidad de que las clínicas privadas puedan hacer los testeos rápidos, es posible que el coronavirus se nos desborde y las personas que quieran tener el test rápido en una clínica privada puedan hacerlo, informó la Gobernación.

Sin embargo, la clínica privada para efectuar este tipo de prueba, tiene que contar con la autorización del SEDES para que cualquier persona que quiera pagar por su prueba, pueda hacerlo, esta posibilidad también se analiza y habrá definiciones en algunas horas, se dijo.

No obstante, las autoridades lo que quieren cuidar es que el testeo rápido, pagado en una clínica particular, no puede convertirse, bajo ningún concepto, en un negocio para los privados, este aspecto es que regulará el reglamento.

Si la clínica privada tiene la capacidad para hacerlo y hay particulares que tienen recursos, podrán efectuarlo si hay la autorización del Sedes, en la lógica de que no es negocio privado, sino la ampliación y oferta del servicio del Sedes y el hospital.

La gobernación a través del Secretario de Gestión institucional Rubén Ardaya Salinas, junto a otras autoridades, este martes se desplazarán a Villa Montes, para coordinar con las autoridades del lugar el no ingreso de movilidades con pasajeros de Santa Cruz. “Mañana estamos dirigiéndonos a la región de Villa Montes, porque obviamente el principal foco de infección viene a ser Santa Cruz”, confirmó Ardaya al revelar que ya existen conversaciones previas con el alcalde villamontino, Omar Peñaranda.

Ya hay una aceptación de que se pueda cerrar, incluso el contacto, la entrada de las personas que están viniendo de Santa Cruz, excepto los vehículos que transportan carga para el comercio internacional, todo esto se definirá en cuestión de horas.

Es probable que el Concejo Municipal de Villa Montes emita una Ley, aprobada y avalada por el COEM (Comité Operativo de Emergencia Municipal) de Villa Montes y el COED, para que en Camatindi se instale un campamento de control médico para cuidar la no propagación del virus.

Sobre la posibilidad de retorno al trabajo del transporte urbano, Ardaya dijo que los dirigentes no pueden crear falsas expectativas, hay una resolución aprobada con plazos, además el transporte es uno de los medios de mayor peligro para contagiar el coronavirus.

Dotación de ropa y material de bioseguridad al personal del HRSJDD

Carola Romero delegada de la defensoría del pueblo en Tarija, dio a conocer que este viernes, se realizó, la verificación de la dotación de ropa y material de bioseguridad a todo el personal del Hospital San Juan de Dios.

Anteriomente se habia evidenciado la insuficiente medida de protección, en particular para el personal de limpieza, trabajadores manuales, camilleros y personal médico que atiende en sala de internación que no tendría contacto directo con pacientes covid-19, prosiguió. «Ya en esta labor de seguimiento, se hizo la verificación entre la defensoría, Sirmes, federación de trabajadores en salud, director y el comité de coronavirus, donde se verificó que se había realizado la dotación de insumos e indumentaria de bioseguridad para el personal de salud, esta dotación consta de barbijos, mamelucos, trajes de bioseguridad, máscaras faciales, batas hidrorepelentes, gafas, gorros, guantes y botas», dijo Romero, este material fue entregado de acuerdo a la función, actividad y nivel de riesgo de cada trabajador, según se informó.

Por su parte Jorge Morales director del Hospital San Juan de Dios, manifestó que esta entrega y dotación diferenciada de todo el material de bioseguridad, se rige a normas y directrices de la OMS organización mundial de la salud, explicó.

Fernando Barral Zegarra

