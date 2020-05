Sólo uno de cada cinco tarijeños se vacunó contra la influenza

Desde el Servicio Departamental de Salud se lamentó que no haya habido la respuesta esperada por la población tarijeña a la campaña de vacunación contra la influenza, manifestó Virginia Pérez, responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Sedes. «Lamentablemente, no hay respuesta de la población, hasta este mes, ya deberíamos haber tenido por lo menos un 60% de la población vacunada contra la influenza», manifestó Virginia Perez responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones del servicio departamental de salud, «pero solamente llegamos al 21% de personas vacunadas», acotó.

«Es muy baja la estadística, pero estamos realizando todos los esfuerzos pese a la pandemia del coronavirus», dijo, la autoridad del PAI de Tarija, hemos trabajado en principio con 4 puestos fijos hasta el 13 de mayo, ahora, se está vacunando en todos los centros de salud», añadió.

Perez insistió también en que la población está esperando que las brigadas vayan hasta su domicilio para el suministro de vacunas, lamentablemente eso, no es posible, por falta de recursos humano, por otro lado, dio a conocer con mucha preocupación que, del 100% de la población infantil que debería recibir la respectiva vacuna, solamente un 7% de niños recibieron la vacuna de la influenza, igualmente dijo, que la población más vulnerable es la de los adultos mayores, los pacientes con patologías de base y los niños.

En el final, la responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Sedes dijo que, también se está trabajando en la vacunación contra el sarampión, dijo, al respecto, que durante este periodo, se tuvieron 7 casos de pacientes sospechosos de sarampión y que todos salieron negativos, acotó, «son importantes las vacunas por que con ellas se han podido disminuir o erradicar enfermedades como la poliomielitis y otras y otras patologías, concluyó.

Pérez, informó el jueves que existe poco interés en las madres de familia en hacer vacunar a sus niños contra la influenza, lo propio ocurre con los adultos mayores. «Lamentablemente tenemos baja cobertura, de lo que se tenía que vacunar 19.208 niños apenas se vacunó 1.179, las madres no están llevando a sus niños a hacerse vacunar, no le están tomando importancia a esta vacuna. En relación a los adultos mayores de 62.015 que teníamos que vacunar, apenas vacunamos 12.390, que representa un 20 por ciento, no es eso para nosotros buena cobertura», informó a la prensa.

Pérez pidió a las madres hacer vacunar a sus niños menores de dos años porque cualquier momento se pueden contagiar con la influenza, teniendo en cuenta que la enfermedad está presente en otros departamentos y una vez que empiecen a transitar las personas puede llegar a Tarija. «Se puede contagiar de la influenza, sabemos que en Santa Cruz hay unos 400 casos confirmados, entonces la población que transita de Santa Cruz a Tarija puede traernos la enfermedad, lo que queremos es vacunar para prevenir esa enfermedad», agregó y añadió que no se está saliendo con brigadas móviles para vacunara en los domicilios y que solo se suministra la vacuna en los centros de salud de la ciudad.

René Montoya

