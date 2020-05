Villa Montes registra primer caso de COVID19 y se elevan a 18 los casos en todo el Departamento

Este viernes el Laboratorio de Covid-19 del Sedes reportó un nuevo caso de coronavirus en Tarija y el primero de Villa Montes, con el cual llegan a 18 pacientes positivos, mientras que los recuperados ascienden a 6 luego de que dos más lograron superar la enfermedad en el Departamento.

La trabajadora de prensa que fue confirmada como portadora del coronavirus, se recuperó y fue dada de alta, este viernes por la tarde pudo retornar a su hogar, es una de las dos personas que fueron reportadas como recuperadas, que ahora en Tarija suman seis.

Hace unas tres semanas la periodista dio reactivo a una prueba rápida, pasados cinco días dio positivo, sin embargo, no presentó ningún síntoma, transcurridas dos semanas, un nuevo análisis dio negativo, otro segundo también dio negativo, que le permitió volver a su hogar.

La jefa de Epidemiología del Sedes, Claudia Montenegro, informó que toda una familia se contagio de coronavirus en esta ciudad, parte de ella es una menor de 5 años, hay otro menor y todavía pruebas pendientes de análisis de otros miembros.

La información fue dada tras el acto de entrega de la Subgobernación de Cercado al Sedes, de Ivermectrina para su uso con algunos enfermos de coronavirus, si los médicos así lo determinan, previo consentimiento del enfermo. “Es el cuarto contagio de la misma familia, dentro la familia y todavía tenemos pendientes muestras de esa familia y de acuerdo a los tiempos epidemiológicos se va ir tomando, pero es muy probable que toda la familia esté contagiada”, declaró la directora.

La funcionaria dijo que los casos confirmados de coronavirus hasta ahora están dentro las estimaciones del Sedes, en el orden departamental, sin embargo, en lo nacional fueron rebasadas, se preveía 5 mil casos hasta fin de mes, no obstante, ya se superó esta cifra. “Realmente es preocupante lo que nos pueda venir, ahora que al menos va haber cierta tolerancia, habrá que estar preparados para lo que se venga”, dijo al recordar que recomendaron la continuación de la cuarentena total, aunque también hay la necesidad de volver a trabajar.

“Entendemos las necesidades que tiene la población, no solamente es el aislamiento hay requerimientos de trabajo, necesidades, habrá que acostumbrarse a vivir con este problema y ver qué medidas se pueden tomar para volver a trabajar”, expresó la Profesional.

Montenegro reveló que ninguno de los 15 casos confirmados en Tarija está en terapia intensiva, solo hay un niño en observación en el área de covid 19, el contagiado de El Rancho, dio negativo, se espera una segunda prueba para confirmar su recuperación y aclaró que no todos los contactos de un enfermo pueden contagiarse, depende del sistema inmunológico de cada uno, del tiempo de contacto, de exposición, si uno está con medidas de bioseguridad y se acerca a un contagiado, no se enfermará. Para que haya contagio es necesario que el enfermo esté tosiendo, si es asintomático no tiene tos como para contagiar o transmitir, es probable que algo de esto pasó con el enfermo de El Rancho y la comunicadora cuyos parientes no se contagiaron.

Por eso es importante atacar tempranamente los síntomas para evitar riesgo de contagio, acotó al aclarar que el laboratorio de Tarija está oficialmente trabajando y reportando a diario, se siguen mandando algunas muestras a Cenetrop, para control de calidad.

Nuevo Sur

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet