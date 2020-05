Tarija se mantendrá en cuarentena total hasta fin de mes

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, informó el viernes en la noche que luego de una reunión del Comité de Operaciones de Emergencias Departamental (COED) se determinó que la cuarentena total en todo el departamento se prolongará hasta el 31 de mayo. «Quiero anunciarles que, como departamento, más allá de la valoración que ha hecho cada uno de los municipios, más allá de su calificación de riesgo alto o medio, todos han definido que se mantiene la cuarentena total hasta el 31 de mayo», informó en conferencia de prensa.

El Gobernador acotó que la próxima semana se trabajará en los protocolos de aquellos sectores que necesitan retornar poco a poco a sus actividades y que lo deben hacer de forma ordenada. «Hay protocolos que cumplir para diferentes sectores, como el transporte, comercio, agricultura, industria, sector público que deben ser debatidos, aprobados y concertados para que sean ejecutados de manera ordenada, bajo un principio básico, vamos a liberar las actividades a partir del 1 de junio que podamos controlar, las que estén debidamente aseguradas y no generan un riesgo sanitario», agregó.

Oliva añadió que se empezará en Cercado a realizar testeos masivos con pruebas rápidas en las zonas de la ciudad donde se dieron la mayoría de los casos positivos de Covid-19 para determinar la situación sanitaria de esos distrito

Flexibilización no siginifica que la pandemia hubiera acabado

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija, Paúl Castellanos, afirmó el viernes que flexibilizar la cuarentena rígida no significa que haya terminado la pandemia del COVID-19 y pidió la mayor responsabilidad a los municipios que van en esa dirección. «Yo quiero pedirles y decirles que flexibilizar no significa que este terminando la enfermedad, más bien nosotros lo sentimos como salud, porque más bien ahora ya se están contagiando niños, no podemos pensar en volver a clases cuando ya tenemos niños que están altamente sospechosos con la probabilidad de tener el Covid-19», informó en conferencia de prensa.

Castellanos acotó que el Sedes de manera técnica y luego de evaluar los informes de cada uno de los municipios emitió recomendaciones sobre la cuarentena, pero son otras instancias las que deciden si flexibilizan o no la cuarentena en cada una de las regiones. «Lo que nosotros pedimos es responsabilidad, si hay alguna necesidad de instituciones de volver a retomar el trabajo que sea con las máximas medidas de seguridad, mantener distancia social, la distancia de persona a persona, el uso de barbijos cuando interactuamos con otras personas y el lavado de manos (…)», agregó y añadió que el análisis del Sedes es que a mayor movimiento de la población se tiene un mayor riesgo de contagio, lo que incrementaría los casos positivos de Covid-19.

ABI

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet