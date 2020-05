Estado debe 700 millones de bolivianos a empresas constructoras de Tarija

El Estado boliviano debe a las empresas constructoras del país, desde hace mucho tiempo, alrededor de 2 mil 500 millones de bolivianos por obras ejecutadas, en el caso de Tarija más de 700 millones y no hay visos de pago.

Los datos son del Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Marcelo Romero Llanos, al criticar con dureza a las autoridades por el no pago de la deuda que puso en riesgo de colapso a las empresas que no saben qué hacer para cumplir con su gente. “No solamente son las empresas constructoras el problema, pónganse a pensar en el sector vitivinícola, entrará en el mismo problema, en este momento ya no sabe de dónde conseguir dinero para pagar a las 30 mil familias que trabajan para producir”, sostuvo.

Después de 21 días de paro el año pasado, cuando se pretendía levantar nuevamente se paraliza por el tema de la pandemia, el sector está a la quiebra igual, está entrando a números rojos, por más que haya sido el más productivo durante años, acotó.

Esa gente va tener que prestarse dinero para pagarles a los productores de uva, peor si esto continúa, entonces son tantos los problemas que hay que sentarse a hablar, pero a las autoridades no les importa en lo absoluto, siguió.

Las autoridades están en otra cosa, no están viendo la salud económica del departamento, qué van a esperar, que entremos en colapso, en crisis total para después recién venir a decir a qué sectores ayudarán, insistió Romero llanos.

Para el ejecutivo de los empresarios este es el momento para salir a gritar, de pedir ayuda, por qué no pueden ayudar en el orden nacional, tantos organismos que hay para poder apalancar recursos, prosiguió hasta con vehemencia.

Negó que las autoridades estén haciendo algo para mitigar la crisis actual, “díganme qué hacen, cientos de cartas, de pedidos, les importa un pepino, lo tiran a un lado todos los pedidos del sector privado o ustedes ven que se sienten a conversar para resolver el problema”.

El empresario remarcó que a las autoridades no les interesa, no les importa, están en otro esquema, que es electoral, “el empresariado no vive de electoralismo, no vive si no genera trabajo, nosotros generamos trabajo en base a un servicio que prestamos”.

La realidad es que el departamento de Tarija se va barranca abajo en el tema económico y no hay acciones reales para evitarlo, “les pregunto a las autoridades, cómo van a pagar a los constructores deudas de hace 4, 5 años, se han sentado para decir ¿ésta es la forma?. “No les importa nada, no les interesa, si lo hay es porque quieren pagar a ciertas personas, por afinidad, así nomás sale, hay que decir las cosas de frente”, enfatizó.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet