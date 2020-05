Laboratorio COVID19 de Tarija comenzó a realizar pruebas

Los tres casos de coronavirus registrados en Tarija el martes, con los cuales el total subió a 13, fueron confirmados inicialmente por el laboratorio instalado en esta ciudad, posteriormente ese resultado fue corroborado por laboratorio certificado.

“Se han confirmado aquí, se han hecho aquí y esos datos que se han hecho aquí, más allá de envío de muestras, han sido evaluados y avalados por el Ministerio de Salud”, confirmó el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Rodrigo Fuensalida.

“Han sido corroborados totalmente, ahora lo que van hacer es la corroboración en cuanto a las muestras, pero los datos ya han sido anotados dentro del Ministerio de Salud”, agregó al insistir en la necesidad de que la gente debe cuidarse conbarbijos y distanciamiento.

Con el laboratorio en funcionamiento Tarija tendrá datos reales sobre el coronavirus, hasta ahora se tenían datos de hace 9 días, eso tardaba en llegar las muestras ahora se sabrá el número preciso y se podrá actuar más rápidamente en los aislamientos de los contactos, dijo.

Con ese fin el gobierno municipal de Cercado este miércoles traspasó un millón de bolivianos a la gobernación para la compra de reactivos, hasta ahora estaba trabajándose a ciegas y eso impedía acciones oportunas y eficaces, agregó.

La mayor cantidad de pruebas permitirá trabajar con conocimiento real sobre la enfermedad, añadió al explicar que el laboratorio entró en funcionamiento y ahora envía sus muestras para ver la certificación de calidad, el martes, confirmó 3 casos corroborados luego. “Los resultados de los tres casos que hizo el laboratorio, están anotados en el sistema nacional, por tanto son efectivos, adecuados, correctos, pero constantemente tiene que enviarse información como ocurre con todo laboratorio nuevo”, explicó.

Sobre el uso de la Ivermectina, respondió que el coronavirus es una patología sin antecedentes, no se sabe cómo actuar médicamente, por eso los Coes, tienen que hacer la evaluación para uso o no de este medicamento en casos confirmados. “Pero Invermectina de uso humano, no animal, como algunos estuvieron promocionando, estamos de acuerdo en su uso, pero con una valoración individual de cada uno de los casos, así ir buscando soluciones, mientras se encuentre una vacuna”, explicó.

En Montero, Santa Cruz, se hace tratamiento con la Ivermectina, si hay resultados satisfactorios, por supuesto que se utilizará, una vez incluido dentro la lista de medicamentos, estamos buscando proveedores para comprar de uso humano, sostuvo.

Casos observados

«Existen actualmente 140 personas observadas, las mismas que son nexos epidemiológicos de los pacientes positivos», manifestó Claudia Montenegro epidemióloga del Sedes ayer por la mañana en una conferencia de prensa virtual.

También dio a conocer que se hicieron 109 muestras de las cuales, 81 quedaron descartadas y se está a la espera de 15 resultados, más los 3 casos positivos que se han hecho conocer al sistema nacional, los mismos que fueron incluidos ayer en el reporte desde el ministerio de salud, habló muy brevemente Montenegro sin dar espacio a algunas preguntas.

Por su parte, Marcelo Magne responsable epidemiológico del Sedes en su informe correspondiente a la última semana, dio a conocer la existencia de 2.166 casos confirmados de dengue en todo el departamento de Tarija, entre tanto que los autóctonos se han dado en una cantidad de 631 pacientes en la provincia Cercado. «Yacuiba continúa siendo el municipio más afectado con más de 400 casos de dengue confirmados», acotó el epidemiólogo.

En el final, Magne informó que de acuerdo al último reporte se tienen 198 casos de dengue en la última semana, 144 corresponden a Yacuiba, 34 a Cercado, se dio también 1 caso sospechoso de dengue con signo de alarma y 1 caso de sarampión que corresponde al municipio de Uriondo», finalizó el epidemiólogo del Sedes

Fernando Barral Zegarra

