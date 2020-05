Por fin llegaron los técnicos encargados de la calibración del laboratorio COVID19

Llegaron los técnicos que calibrarán el laboratorio de análisis del coronavirus en este departamento, el COED (Comité Operativo de Emergencia Departamental) espera además el envío de los reactivos, se espera que el equipo esté funcionando en algunas horas.

“Están llegando los técnicos para hacer la calibración, esperamos nosotros que nos lleguen los reactivos”, confirmó el Presidente del COED, Rubén Ardaya Salinas al admitir que en cuestión de días, el equipo estará funcionando.

La gobernación y el Sedes cumplieron incluso con la capacitación del personal, especialistas fueron al CENETROP (Centro Nacional de Enfermedades Tropicales) que tiene el mismo equipo como el que se instaló en Tarija, para especializarse en su manejo. “Nuestra gente está capacitada para todo eso”, agregó al confirmar, este viernes, tres nuevos casos de coronavirus en Tarija, dos importados, un conscripto que fue a Oruro al entierro de su madre y otro transportista que también llegó a Tarija.

El tercero se trata de una joven de 21 años, hija de uno de los transportistas que dio positivo a la enfermedad, este caso podría considerarse local, de acuerdo a Ardaya quien dijo que los vectores están bien identificados, es gente que viene de afuera, explicó.

Sobre la gente que está llegando a Tarija y otra que está yéndose, declaró que hay un riesgo de que venga gente infectada con covid 19, cuando hay movimiento de personas es obvio, aunque este traslado, de acuerdo a decreto es responsabilidad del nivel central. “No sé por qué lo hicieron así”, preguntó al precisar que 1.700 personas se registraron en el municipio de Cercado para trasladarse de Tarija a sus lugares de origen, este grupo humano viene de 102 municipios del país, de acuerdo a registro.

La mayoría de Potosí y Chuquisaca, lo que demuestra que la actividad económica flotante en Tarija, está compuesto por estos grupos sociales que vienen de otros departamentos que vienen “a ganarse sus pesitos en esta capital”, comentó.

En total en todo el departamento hay unas 2.200 personas registradas para volver, muchos al interior del departamento, otros al exterior u otros departamentos, agregó al cuestionar por qué el Ministerio de gobierno, no autoriza ya el traslado de estas personas.

No obstante, el COED en una resolución para que las autorizaciones a nivel municipal las dé la Alcaldía a nivel interprovincial, la gobernación, sin embargo, hay problemas con el Comandante de la Tercera División de Ejército de las Fuerzas Armadas.

“Arrogándose una serie de atribuciones nos advirtió que no dejará pasar con su unidad militar, a los vehículos que no tengan una autorización del Ministerio de Gobierno y hasta ahora este Ministerio para Tarija no existe”, cuestionó Ardaya.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet