Sequía causa preocupación en el Chaco

Comunidades productoras del Gran Chaco afrontan la crisis por sequía, los cultivos no rindieron como se esperaba, otras se ven impedidas de comercializar lo cosechado por la cuarentena. Proyectos de fomento y recuperación serán claves para superar la emergencia.

Inés Romero, de la comunidad Zapatera Norte del municipio de Caraparí, reportó a medios locales, las dificultades en la cosecha de papa debida a la prolongada sequía, con maquinaria institucional lograron completar riesgos, pero nuevamente requieren de esa prestación. “Estamos regando con pozos, no abastece pero se solventa, después de dos meses se dio la bendición de una lluvia, contamos con un poco de agua, pero algunos pozos se han vuelto a tapar, volveremos a solicitar para que nos apoyen con las máquinas para continuar con la regada”, afirmo.

Romero precisó que este año sobrepasan las 100 hectáreas de sembradíos de papa. Los productores comercializaban mayormente a Santa Cruz, si continúa la pandemia y las restricciones se verán impedidos de ofertan cuando cosechen.

Caraparí registró en pasados días la pérdida de ganado mayor y menor en Sausalito, aparentemente por una enfermedad que es analizada por Senasag.

La asambleísta regional María Reneé Barrios, manifestó su preocupación por la crisis y el panorama adverso que se avisora para la región, por la falta de ingresos muchas personas se alimentan de las ollas comunes, pero la sequía podría desencadenar una efecto mayor en cuanto a alimentos que provienen del campo. Demanda a las autoridades planificar para lo que se viene después de la pandemia.

“No ha llovido se ha secado el 90% de los cultivos, no habrá cosecha, una llovizna ha llegado a apenas, lejos de favorecer perjudica porque moja la hojarada y el animal no tiene que comer, empieza la flacura, las pestes, cuando el animal adelgaza no se puede ni vacunar, la alimentación en su mayoría viene del campo, no vamos a contar ni siquiera con eso, es triste la situación que nos espera, se debe retomar temas importantes como la planificación post coronavirus de la región, las autoridades deberán pensar”, explicó.

