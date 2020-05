Reglamentaciónde bono genera suspicacia en Yacuiba

El Ejecutivo Regional José Quecaña, informó sobre la reglamentación del Bono Esperanza, para aquellas personas que no perciben algún beneficio del Estado, los adultos mayores, discapacitados y servidores públicos con ítems no serán tomados en cuenta.

Quecaña aseguró que pretende llegar a toda la población chaqueña con el incentivo, ya sea en especie o en efectivo. “Aquellos que tienen contrato, AFPs, consultores, todos están habilitados, para que quede en claro, el bagallero, el gremialista el chofer, todos van a recibir, menos los de la ley 72, 105 y los que reciben un salario del Estado”, enfatizó.

“Hay una base de datos que hemos intercambiado con el Gobierno Municipal, de seis distritos, nosotros hicimos dos, que llega alrededor de 8 mil familias, muchos dijeron que no estaban tomados en cuenta, he instruido que se abra la base de datos para todos lo que manda el reglamento, deben llenar un acta de declaración jurada, eso lo pueden hacer desde su casa bajando de nuestra página”, detalló.

Algunos dudan de no ser beneficiados si reciben el bono Universal del gobierno nacional, la reglamentación no fue presentada de manera clara o un documento con su contenido para conocimiento de todos.

Muchas personas expresaron sus quejas por el formulario colgado en el sitio web del Gobierno Regional, el descargar, imprimir y enviar la información se convirtió en un problema para los que no disponen de los medios adecuados.

Sin embargo, algunos dirigentes de barrio repartieron el formulario, que recogieron de oficinas del Gobierno Regional, incluso vecinos de otras organizaciones e instituciones, están recibiendo los formularios para entregar en conjunto a la institución. El sitio no cuenta con una herramienta para el llenado interactivo, de acuerdo a los usuarios los números habilitados no responden a las consultas.

Opinión

La Vicepresidenta de la Asamblea Regional, María Reneé Barrios refirió que hay inconsistencias en el formulario y el alcance del bono, sugiere que para transparentar y dar celeridad se debe entregar en efectivo. “Ha sido un decreto, eso no ha ingresado a la Asamblea, ahora el Ejecutivo se ve en figurillas, si vemos el formulario no sabemos a quienes va beneficiar, por ejemplo pregunta cuantos hijos tiene, ahí ya se pierde el beneficio porque ya se accedió al bono de los niños, si habría algunos ciudadanos logran ser beneficiarios, yo sugiero que se entregue en efectivo y no en especie, por la demora y la experiencia que tuvimos con la canasta alimentaria, así ese dinerito llega a los mercados para adquirir lo que cada familia necesite”, aseveró.

