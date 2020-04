Decomisan permisos otorgados por instituciones no competentes de circulación de vehículos

El director de la Unidad Operativa de Tránsito, Giovanni Sokol volvió a incidir en las autorizaciones de circulación, cada día en patrullajes se detectan personas que infringen la cuarentena y presentan permisos otorgados por instituciones no competentes, o dan un mal uso al adquirido vía Ministerio de Gobierno.

Sokol refirió que se decomisaron permisos que se tramitaron vía digital ante el Ministerio de Gobierno, cinco fueron detectados en la urbanización Bella Vista, dando uso de taxi pese a las restricciones. “Ellos no están acá para verificar que actividades realizan las personas, están usando estos permisos para trabajar de taxis en el servicio público, no sabemos cómo lograron esos permisos, ya hablamos con ellos para que utilicen solo para la actividad que solicitaron, se los ha decomisado, la superioridad nos dirá que acciones tomar”, explicó.

Prensa.

Sokol enfatizó en credenciales portados por personas que alegan formar parte de equipos de prensa, en días pasados se registró un caso, de un ciudadano que presentó algún tipo de identificativo que no convence a los efectivos policiales y someterán a valoraciones para determinar su autenticidad. “Tenemos el tema de la prensa, tienen sus credenciales, pero una persona nos presentó un credencial en papel, tenemos la fotocopia, no tiene ninguna validez, el horario donde circulaba no era permitido, estaba fuera de lo estipulado por el gobierno”, manifestó. El vehículo de esta persona sorprendida por efectivos policiales fue incautado y permanece en el garaje hasta que se esclarezca el hecho.

