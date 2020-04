Se confirma el tercer paciente con coronavirus en Tarija, se trata de un transportista que estuvo en SanTa Cruz

El reporte diario de pacientes con coronavirus en el departamento de Tarija, impartido por el Servicio Departamental de Salud (SEDES), cerró el día de ayer con dos casos confirmados en el territorio departamental, a las 19:30, Virgilio Prieto, jefe de la unidad epidemiológica del Ministerio de Salud, informó a toda la población de Tarija incluidas las autoridades sobre un nuevo caso.

El director del SEDES, Paul Castellanos, anunció que el día sábado 18, a las 09:00 am. Se dará una conferencia de prensa para que la población se entere del caso.

El Andaluz cuestionó a las autoridades locales por no enterarse antes del caso, no respondieron sin embargo en su reporte no figuraba el paciente número tres en el departamento, lo que demostró que su información no es actualizada, por fuentes no oficiales se pudo averiguar que el reporte departamental es cerrado a las 17:00 todos los días, el Ministerio de Salud trabaja hasta más tarde y tiene las pruebas al alcance.

Se confirmaron 28 nuevos casos, de los cuales 1 corresponde a Tarija, uno a Cochabamba, cuatro a Oruro, uno Pando, dos a Potosí y diecinueve a Santa Cruz.

El show político fue entregar laboratorios móviles y fijos en Tarija, los cuales servirían para detectar los casos aquí, sin embargo esta semana no sólo los laboratorios no cuentan con equipo, tampoco se cuentan con reactivos para el muestreo.

Respecto a la información oficial, el Ministerio de Salud cuenta con un informé público el cual dicta que la información oficial de casos será exhibida por el gobierno central.

Comunicado del Gobierno de Salud

El Ministerio de Salud comunica a la opinión pública que el reporte diario sobre la situación epidemiológica del coronavirus (Covid-19) en el país, es elaborado bajo un procesamiento de datos obtenidos a partir de la identificación de casos sospechosos reportados en los centros de salud y el servicio de Call Center.

También las fichas epidemiológicas de cada paciente; la toma de muestras, a través, de los equipos de reacción inmediata de los servicios departamentales de salud; los resultados de los laboratorios y el seguimiento a los pacientes en cuarentena y aislamiento.

Una vez procesados todos los datos, se elabora el reporte oficial que es difundido diariamente a través del canal estatal.

El Ministerio de Salud reitera que, mientras dure el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19), la vocería oficial sobre el reporte epidemiológico corresponde a esta cartera de Estado y a la página web: https://www.boliviasegura.gob.bo, a fin de evitar la desinformación que genera preocupación y zozobra entre la población boliviana.

Paciente “0”

El Director del SEDES de Tarija, Dr. Paul Castellanos, informó que el primer confirmado positivo por coronavirus en este departamento se encuentra recuperándose “lentamente”, pues ya se le retiró el respirador artificial y está respirando por su cuenta.

No obstante, Castellanos advierte que en este tipo de casos pudiera haber complicaciones tardías, posteriores al período de internación o tratamiento en terapia, pero en los próximos días, si la recuperación se mantiene, y muestra mejorías significativas, el párroco Calderón podría abandonar la sala de terapia intensiva para continuar tratamiento en otra área.

Sobre el segundo paciente informó que es “asintomático total”, el cual solo dio la muestra positiva, no mostró ningún síntoma, y, según afirmó del Dr. Castellanos, “se lo está testeando hasta que sea negativo”.

En este caso, lo encomiable es que este segundo sacerdote contagiado con Covid 19, en su calidad de médico, tomó los recaudos necesarios para evitar contagiar a otras personas de su entorno, manteniéndose aislado desde que se conoció que el padre Calderón había dado positivo al coronavirus.

El Director del SEDES informó que respecto al tercer caso sospechoso, se esperan los resultados de las muestras enviadas al laboratorio correspondiente.

