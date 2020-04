Denuncian que más de un centenar de personas llegaron al Chaco sin cumplir la respectiva cuarentena

Jacqueline Peñaranda, presidenta de la Asociación de Profesionales Calificados Desocupados, denunció ayer lunes el ingreso de más de 100 personas proveniente de otras regiones a la Planta Separadora de Líquidos y la Termoeléctrica del Sur, incumpliendo con la cuarenta establecida a nivel nacional y de riesgo para la población de Yacuiba.

“Sabemos que hidrocarburos no para, al no parar la gente sigue trabajando, tenemos en observación 100 personas que llegan de Santa Cruz cada 14 días, hay imágenes de los micros, que nos garantiza a nosotros que estos señores no vienen, ya enfermos, estamos hablando de un plan de contingencia, pido que tomen medidas, aquí nos están clausurando una tiendita y viene gente de otro lado”, señaló.

Criticó que las medidas, como la toma de temperatura a los que ingresan al municipio, no brinda seguridad frente a un caso positivo. “Hay un control que es la cámara, que seguridad tenemos si le toman la temperatura, sabemos que en Santa Cruz hay la mayoría de casos, queremos protección, no es posible que siga ingresando gente, no se está cumpliendo la cuarentena como debe ser, supuestamente YPFB dijo que se quedarían aquí, pero tenemos fotos que dicen lo contrario”, manifestó.

Peñaranda aseguró que las cisternas, también transportan a personas de manera camuflada. “Vemos camiones que llegan con gente, algunos con verduras, cisternas, pido a la Policía, Red de Salud, militares tomen cartas en el asunto”, refirió.

El flujo de ingreso, es evidente en los reportes diarios de la Red de Salud, en menor incidencia en las últimas semanas, los viajeros se dan modos para burlar los controles y pasar imprevistos.

Similar denuncia, es reflejada en el municipio de Caraparí por parte de las empresas petroleras, se evidencia el traslado en buses de personal de relevo aparentemente.

