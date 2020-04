Se tomaron las últimas tres pruebas a personas que estuvieron en contacto con religioso con COVID19

En pasadas horas, en el salón rojo de la gobernación, la epidemióloga del Servicio Departamental de Salud, Claudia Montenegro, explico que al momento se tienen 616 personas asintomáticas que están en observación permanente, a la vez se tienen 5 sospechosos, de los cuales en horas pasadas, se recepcionaron 2 muestras que salieron negativas y se está a la espera de los resultados de las 3 muestras de los pacientes sospechosos que se mandaron al Cenetrop.

“También se tomó ayer la última muestra de las personas que estaban más cercanamente al sacerdote Calderón, los cuales están aislados, para que se tenga la certeza de darles la alta definitiva, dado que el primer grupo de personas que se trató dieron negativo”, dijo Montenegro.

Por lo que al momento se está a la espera de los resultados de las 3 muestras que se mandaron a la ciudad de Santa Cruz, para tener 19 casos descartados de coronavirus, explicó Montenegro.

En ese sentido el día de ayer, se mandó las muestras de los bomberos que estuvieron trasladando al paciente 0, como también de 2 pacientes más sospechosos y se tendrán los resultados para el fin de semana.

Sobre los últimos 2 pacientes sospechosos de coronavirus, Montenegro explico que son pacientes que estuvieron algún contacto con una persona posiblemente positiva, por lo que se está haciendo la pesquisa necesaria estos días, por lo que se les va a informar a los medios sobre estos casos, ya que al momento siguen los equipos en investigación y búsqueda de éstos y sus antecedentes en salud.

De igual forma recalco que al momento no se tiene ningún caso posible de coronavirus en el chaco tarijeño, ya que para la valoración de algún posible caso se tiene que seguir una serie de criterios, los cuales no se cumplen en los que podrían aparecer hasta el momento en esta zona, pero de igual forma siguen atentos ante cualquier posible caso, ya que ellos les mandan y el Sedes inmediatamente lo remiten a La Paz para su procesamiento.

Por su parte el director del Sedes, Paul Castellanos, pidió a la población que se respete el aislamiento, ya que esto permitirá que no se contagien las personas, que no haya más casos y de mantener a raya al coronavirus.

Por lo que es fundamental, el respetar el espacio mínimo de 3 metros entre personas, utilizar los barbijos, el alcohol en gel, lo cual no nos podemos olvidar, ya que estas medidas sanitarias no son solo por un par de días, sino que tiene que ser por el tiempo que esté circulando por nuestra región el coronavirus.

“Una de las notas más importantes, fue que tenemos a disposición los equipos de laboratorio que trajo el ministerio de salud, que ya con la contra parte de la gobernación, estamos empezando con las obras civiles, para que en el menor tiempo posible contemos con los reactivos y realizar las pruebas en el departamento”, explicó Paul Castellanos.

A la vez esta autoridad explicó que en la visita que hizo este pasado martes a la sala especializada de terapia intensiva para casos de coronavirus, los médicos a cargo comentaron que está mejor de salud el padre Calderón, lo cual es una noticia que esperaba toda la población, ya que se lo está atendiendo respetando los protocolos internacionales, en este tipo de casos.

Ya que el doctor Mérida explicó al director del Sedes, que hay una mejoría considerable en este paciente, y que se espera que en los siguientes días se lo pueda pasar a otra sala para que de esta forma pueda salir el padre de la sala especializada de terapia intensiva para casos de coronavirus, concluyó el doctor Paul Castellanos.

Por su parte el secretario de gestión institucional de la gobernación, Rubén Ardaya explicó que para que la gente llegue de Santa Cruz al departamento, tienen que pasar por varios controles, como ser Caiguamí, el puente Ustarez, Entre Ríos y el ultimo control se encuentra en Santa Ana, por lo que no deberían estar llegado buses a Tarija, si no tienen una autorización del Ministerio de Gobierno. “Por lo que sí están llegando, es por algún lado en el cual nosotros no tenemos control de ese”, finalizó.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet