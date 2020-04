Gobernador insta a ser más solidiario en esta inusual Semana Santa

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, al ingresar a la Semana Santa, exhortó a la población, ser más solidarios y cristianos ante la crisis sanitaria por el coronavirus, además defendió sus medidas del decreto 022, al calificar de políticas las críticas. “Tenemos que poner en práctica aquellos que hemos aprendido, este es el tiempo de ser verdaderos cristianos, de la solidaridad, de dar lo que podemos y de trabajar por el prójimo, que es el próximo, el más cercano”, reflexionó.

Tiempo de respetarnos y de apoyarnos, nadie busca estar enfermo, nadie busca enfermarse de manera deliberada, uno se enferma y la obligación de todos es proteger a los enfermos, protegernos, agregó en el acto de reconocimiento por su solidaridad a varias entidades.

Reconocer a quienes están en la primera línea, sostuvo después de destacar el trabajo de médicos, enfermeras, trabajadores en salud, de recojo de basura, de vendedores, policías, militares, a quienes ayudan a los enfermos y hacen cumplir la cuarentena. “Muchos colaboran quedándose en casa, pero hay una parte que tiene que salir a las calles, para proteger a la sociedad y cumplir lo que se denominan funciones esenciales. La mejor forma de expresar nuestra fe, es con los actos”, sentenció.

Valoró a quienes a diario demuestran lo que mejor que tiene la sociedad, ese buen ejemplo tiene que cundir, de quienes dan, son solidarios, de quienes comparten lo que tiene, de quien cuida y protege a su familia y su sociedad.

La mejor Semana Santa es ser mejores cristianos, es la actitud y conducta que podemos tener, acotó al agradecer a quienes corresponde por su trabajo, sus donativos. La autoridad entregó un presente a representantes de diversas instituciones.

Sobre las críticas de que sus decisiones de apoyo a la gente son políticas, respondió que deben venir del sector político, no está preocupado por ello, si no de la población, el corazón de sus decisiones es la gente, desconoce qué tendría que estar haciendo en esta crisis.

Sería muy triste mirar de palco, no hacer nada para evitar críticas, prefiero hacer, que le critiquen por lo que hace, antes que por no hacer, invitó a todos sumarse, no restar, ya habrá tiempo para la política, no está concentrado en eso. “Lo peor que podemos hacer es bajar la guardia, en muchos casos se relajaron y así como puede lograrse una victoria hoy, mañana puede darse una derrota, están duro como eso, vamos por buen camino, en determinado momento veremos resultados”, informó.

Reconoció la necesidad de prepararse para una segunda fase, retornar progresivamente a la normalidad, ese retorno merece un conjunto de acciones por tomar. “La garantía de que estamos preparados y hemos controlado la situación, tenemos que ser cautelosos”, finalizó

Fernando Barral Zegarra

