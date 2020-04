Continúa el ingreso de gente por la frontera de Yacuiba

Meylin López, técnico de la Red de Salud, informó sobre cinco nuevas personas en observación domiciliaria por coronavirus en el municipio de Yacuiba. Lamentó que continúen ingresando personas a Yacuiba pese a los controles. “Vienen caminando, por espacios, tramos de repente en camiones, camionetas pero a Yacuiba han llegado cinco, una de ellas autorizada muy responsable, dos que tienen domicilio y lo que hacemos es el bloqueo correspondiente y la ficha para el seguimiento en el establecimiento de salud asignado”, indicó

La cifra llega a 182 en observación sin síntomas, 78 con alta a seguimiento, pero el dato se mantiene en el total por precaución. “Tranquilamente podemos restar, pero como personal de salud no lo hacemos para continuar con el seguimiento y no abandonar hasta que cese esta cuarentena”, explicó López.

Los cinco nuevos en la estadística ingresaron a las comunidades de Sachapera, Campo Pajoso y Campo Grande. En D’Orbigny, Barrio Nuevo, Obrero y Pocitos se concentra una gran parte de los detectados a seguimiento. “Las tres altas que se han dado son en ese cierre donde son ambas quebradas de frontera” dijo.

El reporte establece que el mayor porcentaje de personas que ingresa a Tarija provienen de tres zonas específicas, 63% de Santa Cruz, 40% de Argentina y 28% de Chile.

Para finalizar, aclaró que las 12 personas que llegaron tras cumplir cuarentena en Tarija no ingresaron a la ciudad, llegaron a Caiza, en ese sentido pidió a las personas no discriminarlos. “El personal de salud hizo las intervenciones que corresponden, no están enfermas, se reincorporaron a sus familias, les pido que eviten la discriminación, son seres humanos, la psicosis y la situación ocupa la preocupación de todos, al contrario ayúdenlos”, concluyó.

Pasos ilegales

El Comandante del Regimiento Aroma 3 de Caballería, Tcnl. Roland Llado, informó que en coordinación con el Gobierno Municipal se procedió al cierre de pasos ilegales, al menos 56 fueron detectados en operativos en diferentes zonas de Yacuiba que conducen a territorio argentino.

Llado señaló que los pasos fueron cubiertos con escombro a través de maquinaria municipal, en 15 sectores de mayor incidencia, por donde circulaban hasta vehículos. “Hicimos un recorrido a lo largo de la frontera de este a oeste, son más de 56 entradas ilegales, circulan hasta vehículos semipesados, con la Alcaldía estamos tapando con volquetas de ripio, para que no ingresen personas ilegales y contrabando”, señaló.

Aseguró que los vecinos cuando tiene conocimiento no alertan de la situación a las autoridades. “Lo hacen a veces en horas de la noche, pero la población que vive en esos lugares son inconscientes y dejan que pasen, no dan la alerta correspondiente”.

El patrullaje fronterizo en ambos países fue reforzado por la pandemia de coronavirus para evitar contagios y su avance.

Barrio Nuevo, El Chaqueñito, Obrero y La Cruz son áreas vecinales próximas a las quebradas internacionales que dan al lado argentino, por donde ingresa contrabando y en esta emergencia personas que infringen la cuarentena.

A diario la prensa de Salvador Mazza denuncia el ingreso de ciudadanos bolivianos para la compra de mercadería, en esa localidad argentina hasta las 2 de la tarde pueden movilizarse.

Frontera abierta

Las características de la zona dificultan los controles, en D’Orbigny fue reforzado el puesto de avanzada, desde esa población hasta Yacuiba se tiene una frontera abierta, tal como Argentina.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet