Ministro pide a medios de comunicación no desinformar sobre la pandemia

En el acto de entrega del consultorio médico móvil, contra el coronavirus en la localidad de Yacuiba, por parte del ministerio de Hidrocarburos, la autoridad a cargo de esta repartición nacional, Víctor Hugo Zamora enfatizó en el hecho de que se está viendo preocupación por parte de gente, en desinformar a la población boliviana, entre los cuales figuran algunos medios de comunicación. “Que creíamos que eran relativamente serios, los encontramos emitiendo noticias novelescas, falsas, creo que ha llegado la hora de que esa segunda ola de pandemia nos llegue, la desinformación, porque eso crea psicosis en la gente”, dijo.

“Ya que la mentira empieza a complicar a los ciudadanos, a preocuparles, lo cual según expertos, esto genera que bajen las defensas de las personas, por cuanto se está esperando al coronavirus con otra pandemia a cuestas, que es la desinformación, la falta de seriedad en la información”, explicó Zamora.

Por lo que pidió a los medios de comunicación de todo el departamento y país, que sean muy responsables con la información que se da a la población boliviana, ya no puede ser que se ande desinformando sobre cosas que no son como las están diciendo algunas personas mediante estos medios de comunicación.

“Van a haber medidas legales, se van a tomar acciones represivas, pero la conciencia de la gente tiene que prevalecer en este tipo de cosas, no podemos desinformar, tenemos que informar, no podemos traumar, tenemos que aceptar que vamos a vivir con este virus y tenemos que pensar cómo vamos a organizarnos, para enfrentarlo”, agregó el Ministro.

De igual forma Zamora explicó que no se va a aislar más, ya que la población lo necesita afuera, trabajando y haciéndose de manera continua las pruebas necesarias, para saber que no es portador del coronavirus, a pesar de que se ponga en peligro a su familia, pero debe ser él una de los que actúe para ayudar a las personas que están preocupadas.

“A la gente queremos pedirle disciplina, no hay otra forma, ya que en Bolivia estamos relativamente bien, en Tarija estamos muy bien y en el chaco gracias a Dios no tenemos nada; hoy no tenemos ni un caso, y eso es un designio que se nos ha dado, porque aún no estamos sufriendo una contaminación complicada”, explicó la autoridad.

Enfatizo que al momento estamos rodeados por el virus, y ahora lo que se tiene que hacer es disciplinarnos, ya que viene ahora una crisis económica, por lo que se alegra de que el ejecutivo regional del chaco, haya decidido investir recursos en alimentos.

Por lo que pidió a las autoridades del chaco que se organicen de buena forma, ya que los decretos son importantes, pero tienen que cuidarse de la desinformación, ya que nadie sabe cómo va a cobrar, quien lo hará o cómo se va a hacer.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet