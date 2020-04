Comunarios que estuvieron en contacto con paciente “0” no presentan síntomas de COVID19

Los comunarios de varias localidades donde ofició misas el ahora paciente de coronavirus, no presentan síntomas, por lo menos hasta este domingo al medio día, “todos están bien”, los pobladores piden alimentos secos, cuya provisión tiene problemas por la cuarentena. “Aquí toda la gente está bien, por el tema de la cuarentena, los productos están escaseando un poco”, declaró el Dirigente de Tolomosa Norte, Santos Gunnar Vega, “en la comunidad no pasa nada, están todos normalmente”.

Consultado si no hay ningún vecino con problemas, respondió negativamente, “no, no, ya somos 20 días que estamos en cuarentena, más bien quisiera pedir a las autoridades que se acuerden en mandar el bolsón que dicen porque aquí no llega, al área rural”.

Entiendo que en la ciudad están ayudando a los mayores, la ayuda tendría que ser para todos, aquí se ha acabado todo, no hay transporte, deberían las autoridades coordinar con todas las comunidades, “es una pena, aquí tampoco hay trabajo y se necesita”.

Informó que sacaron una lista de los adultos mayores para traer la Renta Dignidad, sin embargo, después salió otra disposición donde indican que deben ir nomás a la ciudad, cuando no hay transporte y es difícil salir de las comunidades.

La dirigente de la comunidad de San Jacinto Sud, Matiaza Valencia, informó que “gracias a Dios aquí en la comunidad estamos todos bien”. Dijo que el 12 de marzo el padre tenía que dar una misa en la zona, sin embargo, no llegó a efectuarse.

Informó que el 19 de marzo, Día del Padre, el párroco ofició una misa en Tolomosa Sud, adonde fueron muchos comunarios de Jacinto Sud, quienes después de confirmarse que el padre estaba contagiado se aislaron por seguridad “Ha venido el doctor del Sedes a ver, a revisar y hasta ahorita estamos haciendo seguimiento y como digo hasta ahorita, gracias a Dios todos bien en la comunidad”, dijo al asegurar que están coordinando con la Subcentral de campesinos.

Está el ejecutivo coordinando, la cuarentena es hasta el 15, estamos esperanzados en esto va pasar y se va poder ir a comprar alimentos para nuestro consumo, como Subcentral estamos viendo también soluciones si sigue la cuarentena.

Este diario trató de comunicarse también con el Subalcalde de Cercado, de la Comunidad de Pampa Redonda, Andrés Aguilera Paíz y el dirigente de Tolomosa Centro, Sail Guerrero, sin embargo, el intento fue infructuoso, pese a la insistencia.

Ayer por la mañana en rueda de prensa del Comité Operativo de Emergencia del coronavirus, realizada en el salón del servicio departamental de salud, la doctora Claudia Montenegro Jefe de la unidad de epidemiologia del Sedes, dio a conocer el siguiente informe, “existen 616 pacientes en observación, ellos son asintomáticos, pero se les está realizando el seguimiento correspondiente, también hizo conocer que en todo el trabajo realizado, se enviaron 18 muestras la INLASA, de los cuales 17 dieron negativo, uno dio positivo y es el único caso que tenemos”, manifestó la autoridad epidemiológica.

A su turno Paul Castellanos director del Sedes al ser consultado al estado de salud del paciente 0 con COVI-19, dio a conocer que de acuerdo a informaciones del doctor Jorge Morales director del Hospital San Juan de Dios, el paciente se encuentra en estado crítico, no existe mejoría, el paciente está conectado con respirador artificial hace mucho, no porque tenga muerte cerebral, sino porque esas son las características del caso por un problema pulmonar del paciente con COVI-19.

En el final Rubén Ardaya secretario de régimen social de la gobernación, al ser consultado sobre el tema de las fronteras, dio a conocer que en este sector, se está realizando un control estricto, ahí tenemos a la policía, las fuerzas armadas que están haciendo esa labor, ahora, en el caso de estudiantes tarijeños que quieren volver a su tierra, desde otros departamentos, dijo que el tema es complejo y que se está evaluando, “ porque hay que tener una autorización a nivel nacional para un traslado interdepartamental, no es sencillo en el caso que se diera esa posibilidad, hay que trasladarlos directamente a un centro de aislamiento, entonces, por el momento se está estudiando esta probabilidad”, culminó el presidente del Comité Operativo de Emergencia Departamental del Coronavirus.

