Comandante de ESCONBOL se queja por falta de equipos de bioseguridad para soldados

Los insumos para medidas preventivas del Covid 19, es un pedido de varios sectores implicados en las tareas de control y contención del virus, las fuerza del orden demandan cada vez con urgencia los elementos de protección, para ejecutar los controles y patrullaje garantizando la salud de todos.

El Comandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia (ESCONBOL), Tcnl. Fernando Boyan, refirió sobre la falta de apoyo por parte de las instituciones para el Ejército, que tiene encomendado el patrullaje y resguardo en determinadas zonas. Considera un riesgo para la población que los soldados no cuenten con los insumos de seguridad, pues sujetos a cualquier contagio.

Las operaciones de 24 horas de duración se extienden a lo largo de la ruta 9 y comunidades, se despliegan en dos turnos con 57 soldados, implica el uso de 114 barbijos por día. La ESCONBOL implementó puntos fijos en Sachapera, Yaguacua y Caiza. “Patrullamos todas las poblaciones a lo largo de la ruta, son tres puntos instalados en la carretera hace 20 días aproximadamente”, detalló Boyan

Respecto a las personas que ingresan por pasos no autorizados o desvíos, muchas de ellas ingresan mediante cisternas, como acompañantes u ocultos, a partir de las reiteradas infracciones aplicaron un control más estricto. “Utilizan caminos no autorizados o no habilitados para circulación, otros realizan trameado, vienen en vehículos hasta cierta parte luego caminan, hemos identificado el modus operandi de las cisternas, antes verificábamos visualmente sin contacto, ahora revisamos los camarotes donde meten pasajeros, bajamos al conductor y al personas que están en el interior”, explicó.

Falta de apoyo

La autoridad militar manifestó que en reuniones del Comité de Emergencias Municipales (COEM) en dos ocasiones se solicitó equipos de bioseguridad, pero fue denegada por el Ejecutivo municipal. “En una reunión habló la representante de la Defensoría sobre las atribuciones y responsabilidades, textual dijo el alcalde (Ramiro Vallejos) que no es responsabilidad dotar de material a ninguna institución, ni a la Policía y las Fuerzas, en la penúltima reunión volvió a decir lo mismo, incluso se le mostró el decreto”.

La Defensoría del Pueblo instó a Vallejos, presidente del COEM, mediante nota cumplir con las con lo que establece el DS 4200, en los parágrafos I y II, incisos a y b, que señala las responsabilidades de las Entidades Autómomas Regionales.

Aclaró que en primera instancia el Gobierno Municipal, les entregó 300 barbijos y guantes, una segunda dotación con 3000, pero la institución edil les pidió devolver los 300. “En su nota ponen que entregaron 3000 y 300, pero no dicen que les retornamos por su disposición, solo barbijos y guantes, otro insumo dotado por la alcaldía no existe, cero combustible, cero equipos de seguridad para nuestros médicos, negada, estetoscopio para la valoración de los soldados, denegada, alimentación también nada”, manifestó. De parte del Gobierno Regional aseguran que tampoco recibieron apoyo.

Boyan expuso las respuestas enviadas por el Gobierno Municipal a sus peticiones, alegan que contribuyen a medida de sus posibilidades, “a pesar de que no se tenía aun prevista en el POA y Presupuesto de la Gestión 2020 la atención de la pandemia del coronavirus”. En cuanto a los insumos refieren al agotamiento de stock en las farmacias, que las adquisiciones fueron para provisión de centros del primer y segundo nivel. “El Gobierno Regional poco y nada nos ayuda en la gestión de salud, pese a que dicha gestión es compartida y concurrente”, cita el documento del GAMY.

En cuanto a los estetoscopios requeridos, argumentan que la Secretaria de Salud trabaja en base a un POA y el equipamiento es derivado para el primer nivel.

Resaltan que el equipo de protección, el stock que se obtuvo fue destinado para médicos y personal de salud, de Campo Pajoso, Pocitos y la Brigada Móvil.

A la intemperie sin alimentos

“Mis soldados no tienen toldos, o carpas para sentarse, alimentación, o algo que de la alcaldía, el soldado está parado susceptible a contagios”, comentan desde la ESCONBOL.

Evidenciamos que los puntos de control en Campo Pajoso y San José de Pocitos, se colocaron toldos pero a donación de un ciudadano, donde está instalado un equipo sanitario, conformado por personal de salud, policías y efectivos militares, pero del Regimiento Aroma.

Con sus propios recursos construyeron una cámara de desinfección en la zona de guardia de la Escuela de Sanandita, para precautelar la salud de los soldados y quienes pasan por la comunidad

