Se forman largas filas para obtener permisos de circulación vehicular

La mañana del lunes se registraron largas filas en las oficinas de tránsito, por trámites para el permiso de circulación vehicular, muchos representantes de empresas y particulares solicitaban el pase. La gran cantidad de personas provocó aglomeración, lo que va en contra de las medidas preventivas de coronavirus, que establece guardar distancia unos a otros.

Los oficiales con megáfonos a cada momento recomendaban a las personas alejarse y le ofrecían alcohol en gel para desinfectarse las manos.

El director de la Unidad Operativa de Tránsito Giovanni Sokol, refirió que los permisos extendidos por la institución solo son asignados a instituciones que prestan servicios de emergencia, transportadores de alimentos y a particulares solo con excepciones. “No vamos a dar permisos particulares a nadie, con excepción de alguna emergencia, el área de salud, policía, militares y alimentación no necesitan el permiso extraordinario, los que presentes los requisitos serán analizados si amerita según el caso”, explicó.

Sokol aseguró que durante el domingo 4 vehículos fueron retenidos, los conductores fueron arrestados y liberados tras las 8 horas, pero no se cumplió con el pago de multa de Bs 500, ya que no se encontraban entidades bancarias abiertas. “Hemos tenido que darles la libertad correspondiente porque no habían instituciones bancarias para subsanar las multas, pedimos a la población que coopere y evite salir a las calles”, manifestó.

