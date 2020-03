Recomiendan el uso de herramientas informáticas para la realización de actividades escolares

La directora Distrital de Educación, Eldy Urzagaste informó sobre las disposiciones de la suspensión de actividades educativas, con la recomendación del uso de medios digitales para actividades y tareas en este receso a los estudiantes. “Es una recomendación para los maestros y directores, si se puede encargar alguna actividad lo hagan”, señaló.

Urzagaste refirió que no existe un instructivo específico sobre la asignación de tareas, en ese sentido pidió a los padres de familia, buscar alternativas para que los estudiantes no ocupen mucho tiempo con la televisión y celular. “Hay muchas actividades que los chicos pueden hacer en casa, algunos han implementado tareas por whatsapp, pero no hay una instructiva”, afirmó.

La directora manifestó en caso de extenderse la “cuarentena” se darán ajustes fuertes en el calendario. “Tenemos 200 días de calendario que cumplir, es algo fortuito, no sabemos hasta cuándo y que medidas más se tomarán”, sostuvo.

Las labores académicas en todos los niveles de educación se suspendieron hasta el 31 de marzo, tras los casos de coronavirus en el país.

Urzagaste considera que este tiempo debe ser usado para comunicarse en familia y asignar tareas que permitan recordar su avance. “Aprovechen los papás este tiempo de conversar con sus hijos, a veces por el trabajo no se puede, no se olviden que puede ponerles tareas, en el hogar hay muchas”.

En grupos de whatsapp algunos profesores, dieron ejercicios de matemáticas y lecturas para que practiquen sus asignaturas.

