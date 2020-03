Critican accionar del Gobierno Nacional por la crisis del coronavirus

Para el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, las medidas que asumió la presidenta Jeanine Áñez y el Gobierno Boliviano para contrarrestar el impacto económico que tendrá el coronavirus en el país, son débiles, por lo que recomienda tomar acciones macroeconómicas más duras y efectivas que hagan frente a la futura recesión económica que continuará al virus.

“Creemos muy débiles las decisiones que ha asumido el Gobierno en cuanto al tema económico, Tienen que tomar medidas macroeconómicas más duras porque la recisión va a venir dura y eso va a generar hambruna y una serie de problemas, y es ahora cuando nuestra Presidenta tiene que asumir decisiones”, señaló Paz.

Para el Alcalde tarijeño, las medidas asumidas por el Gobierno de Áñez no son suficientes debido a que sólo actuarán en el momento, pero olvidándose de los problemas económicos que tendrá Bolivia una vez superada la crisis del coronavirus. “Felicito a la presidenta por las acciones que están asumiendo a nivel nacional, pero un incendio no se paga a medias, un incendio se apaga con toda la fuerza, y lo mismo hay que hacer en la crisis actual que estamos viviendo. En Tarija hemos tenido una reunión con todos los sectores sociales, gremiales, profesionales, campesinos, transporte, para declarar nuestra preocupación y sumarnos al esfuerzo del Gobierno Nacional, pero hemos pedido a la Presidenta y su gabinete, que tomen en cuenta medidas de fondo en la macroeconomía en el amito fiscal y monetario, flexibilización de créditos, y no lo han hecho hasta ahora”, declaró.

Paz explicó que si bien el Gobierno Nacional ha generado un bono para establecer un beneficio a un sector, que es el de los niños de primaria y sus familias, no estaría generando las medidas económicas para el impacto que sufrirá, en un futuro, toda la economía nacional. “Junto a todos los sectores hemos pedido a la Presidenta la creación de un fondo nacional de emergencia, la pausa en el pago de la deuda externa que nos va a permitir tener 300 millones de dólares, más los 370 millones de dólares que están del fondo de exploración que nos sacaron a todos los departamentos, que nunca se han gastado y que están guardados en el Gobierno Nacional y todo esto significa 670 millones de dólares que pueden ser invertidos en el país”, dijo.

De estos 670 millones de dólares, Paz aconseja que la mitad sea utilizada en inversión de lo que es salubridad, cámaras de aislamiento, y otros insumos, para atacar el problema del coronavirus, pero también el dengue, que está causando gran número de muertes en Bolivia. “Tenemos que reactivar la economía, la ola del coronavirus y del dengue es la que estamos viviendo ahora es importante atacarla y contenerla, pero la ola de la recisión económica será 10 veces más grande y genera 10 veces más problemas“, explicó Rodrigo Paz.

Presidente de la Brigada Parlamentaria

En los últimos días, ante la amenaza latente del coronavirus, que ya tiene al menos un caso propio en el país y que pudiera llegar en cualquier momento a territorio tarijeño, diferentes actores políticos e institucionales han estado realizando visitas de control a los establecimientos de salud habilitados para el enfrentamiento directo contra la pandemia, aunque se sobreentiende que absolutamente todos los centros hospitalarios y clínicos deben brindar la atención requerida a cualquier paciente que se presente con los síntomas reconocidos del COVID 19.

En estas inspecciones se han develado tanto las fortalezas, como las debilidades del sistema establecido para la atención y prevención de epidemias del tipo viral, que en Tarija hoy tenemos dos: el dengue (ya es un problema epidemiológico que cosecha centenares de sospechas por semana) y el coronavirus, si bien aún no existe un caso positivo comprobado en el departamento.

Henry Chávez, presidente de la Brigada Parlamentaria, estuvo en las comisiones que visitaron nosocomios, centros de salud, aeropuertos y terminales, no se siente satisfecho con lo que han observado. En entrevista para este medio cuestionó el estado de dichas instalaciones: “Hemos hecho dos días de inspección, el primer día abarcamos el Hospital de San Antonio, luego fuimos al aeropuerto y a la terminal. Lamentablemente, el hospital lleva ya dos años abandonado, se están empezando a deteriorar los ambientes, semejante infraestructura que pudiera ser implementada para el enfrentamiento contra el coronavirus. Haremos la minuta de comunicación a las autoridades correspondientes para que pueda ser reactivado este hospital”, dijo, visiblemente preocupado por la situación que amenaza a la población boliviana.

La terminal, objeto también de la inspección, aunque en estos momentos se encuentra cerrada, mantiene el flujo de minivanes del servicio interprovincial, y no tienen los suficientes medios de protección e higiene, faltan hasta instrumentos de limpieza.

Otro centro de salud observado fue el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD): “No están preparados” – aseguró Chávez – “no todos los que trabajan en el hospital, digamos camilleros, enfermeros, ni siquiera han sido capacitados para el tratamiento de los casos con coronavirus, si bien algunos pocos sí lo han hecho, y no lo digo yo, lo dicen los mismos trabajadores del Sindicato del hospital, que no han sido capacitados ni dotados de la ropa necesaria para estos casos”.

Henry Chávez acusó que hay “dejadez” respecto a estos temas, que preocupa a los asambleístas, pues se trata de no alarmar a la población, pero dijo que es necesario hacer conocer la situación, a fin de que las autoridades locales y departamentales se sensibilicen y actúen de manera más rápida y eficaz.

Preguntado acerca de por qué el departamento debe depender de los equipos que pudieran ser enviados desde otros departamentos, como Santa Cruz, Chávez alegó que “no se tienen los instrumentos aquí en Tarija, hay en Santa Cruz y una parte en Cochabamba, por eso sí o sí, hay que enviar las muestras para análisis profundos a esos departamentos.”

Esperemos que las observaciones hechas a las autoridades competentes, por la comisión legislativa que inspeccionó los puntos más críticos de Tarija en cuanto a focos de contagio, sean tomadas en cuenta y que se agilicen los procesos de compra e implementación de insumos, además de la adecuación de los centros habilitados para la primera línea de batalla contra el coronavirus.

Coronavirus

Los coronavirus son una extensa y antigua familia de virus, y el Sars-CoV-2 es la última incorporación.

Se llaman coronavirus porque la superficie del virus tiene puntas en forma de corona.

Tanto el nuevo virus como la enfermedad covid-19 eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan en diciembre de 2019.

Los coronavirus pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos.

En nuestra especie se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias, que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (Mers) y el síndrome respiratorio agudo severo (Sras o Sars en inglés), explica la Organización Mundial de la Salud.

Pero ¿cuántos coronavirus hay?

“Hay innumerables tipos de coronavirus en murciélagos y pájaros”, asegura Joel Wertheim, profesor asistente de Medicina de la Universidad de California, San Diego (EE.UU.).

Sin embargo, “no todos los coronavirus infectan a los humanos y muchos de ellos solo producen un tipo común de resfriado”, le cuenta a BBC Mundo.

Wertheim es uno de los autores del estudio “Un caso para el origen antiguo de los coronavirus” publicado en 2013 en el Journal of Virology, en el que informa que el ancestro común más reciente de estos virus tiene unos 10.000 años, pero es probable que las primeras versiones de coronavirus hayan existido durante millones de años.

“No podemos decir cuántos años tienen exactamente pero sí que son inestimablemente viejos. Probablemente han estado en contacto desde que existen los pájaros y los murciélagos y tal vez sean más viejos que ellos”, dice.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet