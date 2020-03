Atribuyen a “vacío legal” llegada de buses del interior

El Director de la Unidad de Tránsito, Coronel Anibal Rivas, atribuyó a un vacío legal la llegada a Tarija, de algunas flotas del interior del país, que se denunciaron este jueves, no solamente por algunas personas, sino también transportistas. “Ayer jueves y hoy viernes no hay ninguna restricción ni departamental ni nacional, no hay, es claro el decreto de la gobernación de 72 horas, es decir, lunes, martes y miércoles y el decreto nacional entra en vigencia el sábado 21 de marzo”, explicó.

Hay un vacío el jueves y viernes, los conductores de las flotas, de las empresas, han salido normal, lo que es hoy, esas flotas no salen de acá, sostuvo al asegurar que desde la tarde de este viernes controlan esta situación.

De acuerdo al mismo decreto, a menos que salga alguna nueva disposición, esta restricción a los viajes interdepartamentales e interprovinciales es hasta el 31 de marzo de 2020, “como dice o reza el decreto”, remarcó el funcionario policial.

El dirigente del transporte, Damián Castillo Villarrubia, admitió que surgieron denuncias de la llegada y desplazamiento de flotas del interior del país, cuando supuestamente estaba restringida esta situación y reveló que varias empresas de flotas de Tarija, a través de sus directivos, reclamaron que mientras ellos pararon, otros seguían trabajando, hecho que no puede ser considerando que las prohibiciones tienen que ser para todos.

Castillo incluso dijo que le comunicaron que desde Bermejo salía una flota rumbo a Tarija probablemente para seguir a La Paz, aspecto que no puede ser considerando las prohibiciones impuestas por la gobernación y el gobierno.

El Pastpresidente cívico, Teodoro Castillo Sánchez, informó que efectivamente gente de San Lorenzo vio la llegada de varias flotas del interior del país, al parecer sin ningún control, ya que se desplazaron hacia Tarija, sin dificultades.

Tránsito en el control efectuado el jueves por la tarde y noche, informó de la retención de 77 vehículos y arrestó por 8 horas a 80 personas por estar transitando por las calles de la ciudad, cuando esa situación está completamente prohibida.

Los arrestados se quedan en la unidad policial de Tránsito, no pueden ser metidos en una celda, hacerlo sería ilegal, son retenidos hasta las 5 de la mañana, posteriormente son liberados junto a sus movilidades, informó Rivas.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet