COD no descarta reunirse con empresarios tarijeños para tratar el aumento salarial

Como es de conocimiento general, la Central Obrera Boliviana, fijo el incremento salarial para la presente gestión de 15 por ciento al mínimo nacional y 10 al básico, lo cual como cada año, estará sujeto a mesas de trabajo para fijar un monto razonable para el gobierno central.

Pero fuera de este aumento que gozaran los trabajadores de toda Bolivia, la COD de Tarija quiere que aparte de haber buenos trabajadores, que cumplan con los objetivos trazados de las empresas que lo contrataron, pero también debe tenerse salarios justos.

Como también que este aumento llegue a todos los trabajadores, ya que se quiere que no haya excepción en ninguna instancia laboral, porque desde hace varios años atrás se viene denunciando, de que solo algunos empleados son beneficiados por este aumento.

Ya que con la frase de que si se les paga a todos los empleados el aumento salarial, esto generaría que muchas empresas se cierren y queden familias completas sin tener el pan de cada día, la muchos empleados aceptan a renunciar a este monto de dinero, con tal de tener un empleo fijo y con el dinero suficiente para que sus hijos tengan comida en sus platos.

“En muchos casos se dejaron a su suerte a diversos sectores laborales, eso nosotros creemos que no debe ocurrir, no puede volver a ocurrir, porque hay gente que mira pasar solamente, lo que es el incremento salarial y no son tomados en cuenta como tales”, expreso Aguilera.

Por lo que ese tema indicó Walter Aguilera, que serán exigentes, de que se pueda tomar en cuenta a todos los sectores laborales, aun así sea lo que se pueda acordar como incremento al mínimo nacional y también a lo que es el básico.

No descarta este miembro de la COD Tarija, el poder reunirse con los empresarios privados de Tarija, ya que tienen muy buenas relaciones con la dirigencia de este sector, y si hay la posibilidad de juntarse, lo harán para poder dialogar y de esa manera consensuar, para llegar a buenos acuerdos que nos permitan a todos estar bien y encarar una gestión que vaya a mejorar la economía de todos los bolivianos.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet