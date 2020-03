Atracan a dos mujeres en Yacuiba

Dos mujeres fueron víctimas de dos violentos robos en la puerta de su casa, y otro a unas tres cuadras de su domicilio durante el domingo. Los delincuentes se apropiaron de varios objetos de valor, entre ellos, el un celular y la cartera de las víctimas, los mismos ahora son buscados por el personal investigativo de la Policía para aprehenderlos.

Según informó de manera escueta el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Armando Asturizaga, delincuentes amenazaron con armas blancas a dos mujeres que se encontraban caminando por inmediaciones de dos barrios periféricos de la ciudad en horas de la noche. “Las víctimas no opongan opusieron resistencia cuando les apuntaron con cuchillos, les quitaron sus carteras y además celulares. Los asaltos ocurrieron distintas zonas y diferente horario, pero usaron el mismo modus operandi de perseguir a las denunciantes hasta un lugar solitario, donde bajan del motorizado y las atracan”, señaló.

Una de las víctimas contó al diario Andaluz del momento traumático que le toco pasar tras ser amenazada por los delincuentes, quien recuerda que le pusieron la punta del arma blanca en el estómago.

“Estaba en shock, orando para que no nos pase nada. (…) Pensé que me iban a apuñalar porque sentí la punta del cuchillo que se introducía, todo el tiempo estaba amenazándome. (…) Él (el delincuente) me repetía ‘entrégalo, entrégalo’, el celular, la cartera, no quería hacerlo, pero por miedo a que me maten se los di”, narró la víctima, de quien guardamos en reserva su identidad.

La agraviada formalizó la denuncia en la división de propiedades de la Felcc y espera la pronta captura de los hampones para que no sigan cometiendo ilícitos similares en la ciudad. Según la denunciante el motorizado en el cual huyeron los asaltantes era de color plomo.

“Estamos investigando ambos casos, esperamos dar con sus paraderos para que no sigan cometiendo estos hechos ilícitos”, finalizó Asturizaga.

Descuidistas

Una mujer sufrió el robo de tres mil quinientos bolivianos por parte de dos sujetas en su puesto de venta de ropa americana en el barrio Martín Barroso de la ciudad de Yacuiba la tarde del pasado domingo. Las sospechosas fueron filmadas por las cámaras del negocio, donde se observa como distrajeron a la víctima para perpetrar el robo.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), las sospechosas robaron una cartera que contenía dinero bs. 3.500, una ‘tablet’ y un celular marca Samsung J-7 color negro. “El hecho sucedió en circunstancias que la víctima se encontraba trabajando, atendiendo una tienda de venta de ropa americana ingresan dos personas de sexo femenino, con el propósito de realizar compras, y en ese momento la víctima se habría distraído en atenderlas, estas proceden a sustraer la cartera que contenía el dinero y los objetos descritos”, dijo.

Todas estas pertenencias se encontraban dentro de una caja del escritorio de su venta, por lo que luego de cometer el robo, se dieron a la fuga, motivo por el cual se da inicio al presente caso para su investigación para atrapar a las autoras.

Ladrona

Una mujer robó una computadora portátil y 350 bolivianos a un joven que había interceptado afuera de una discoteca, donde la sindicada se ganó la confianza consiguiendo que el denunciante la llevara a su domicilio la madrugada del domingo, donde aprovechó que la víctima entrara al baño, para luego retirarse con sus pertenencias.

De acuerdo con lo informado de manera preliminar por fuentes policiales, el denunciante manifiesta que en fecha 08 de marzo del 2020 se encontraba con su amigo en la puerta de la discoteca “Gente”, tras salir de bailar y divertirse en este local nocturno. Fue en ese ínterin cuando una mujer se le presentó y le conversó para ganarse su confianza.

“Eran casi las 03:00 am., una persona de sexo femenino, delgada medio narizona, con cabello teñido, vestida con un pantalón azul y blusa guinda, se acercó a conversar y le pide que le invite una cerveza. Así que compra cerveza de la licorería que está cerca de la discoteca ‘Gente’. Posteriormente se dirigen a la disco ‘Pedro Tequila’”, señaló la fuente policial.

Luego de salir también de este local, la víctima se quedó sin dinero, debido a la cantidad de bebidas que había comprado para tomar con la sospechosa, por lo que este le pide a la chica que vayan al cuarto que alquila, donde tenía dinero.

Eran casi las 04.00 hrs. cuando llegaron al cuarto del denunciante, la mujer ingresó de inmediato, sin ser vista por nadie, a la pieza del afectado, donde luego éste le pidió que esperara la bebida que había encargado por medio de una llamada a una empresa móvil, mientras iba a entrar a su baño.

“Cuando regresó a los 5 minutos aproximadamente, la mujer ya no se encontraba en el cuarto. Y habría sustraído una computadora portátil marca Samsung Core i 3, de color metálico, y 350 bolivianos que tenía ese momento guardado en una caja. El joven se encontraba mareado y no pudo hacer nada ese momento, además la sindicada le había dado un nombre falso”, aseguró el policía.

