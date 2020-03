Atracan una tienda en SENAC

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendieron a una persona cuando intentaba robar una tienda de barrio ubicado en SENAC. El antisocial amenazó con un arma punzocortante al dueño de la tienda para que le entregue el dinero. “Se conoce que la víctima se encontraba en su tienda y que de manera sorprendente una persona le tapa la boca y le amenaza con un arma punzocortante a la altura del cuello atentando contra su vida si este no le entregaba el dinero que había ganado”, dijo.

El hecho se suscitó el lunes alrededor de las 19:20, donde vecinos tomaron contacto con efectivos policiales de radio Patrulla 110, informando que una persona era víctima de tentativa de robo agravado.

El sujeto fue llevado a instalaciones de la Estación Policial Integral (EPI) del barrio SENAC; sin embargo, hasta la fecha no se apersonó la víctima a colocar la denuncia correspondiente para que pase el caso a conocimiento del Ministerio Público y se realice una imputación formal.

Liberan a dos atracadores

Un hombre de 28 años que había llegado de argentina hace unos días fue asaltado y herido con arma blanca por dos sujetos en horas de la noche del lunes en la zona del mercado campesino, quienes fueron atrapados por el personal del grupo Delta de la Policía, que a falta de denuncia por parte de la víctima fueron liberados después de cumplir ocho horas de arresto.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el pasado lunes cerca de las 21.40 , dos sujetos atracaron y agredieron a un hombre en el puente distribuidor vehicular de la zona del mercado campesino, de donde el lesionado fue auxiliado al emergencias del hospital. “La víctima fue auxiliado herido con una lesión punzocortante en el brazo izquierdo al hospital, donde fue atendido en emergencias. El personal que investiga el hecho se trasladó al nosocomio, donde se entrevistaron con el afectado que se resistió a denunciarlos, ya que argumento que tenían un pasaje comprado de 2500 bolivianos con destino a Buenos Aires- Argentina y no quería perder ese dinero”, dijo.

Los sindicados en una reacción inmediata fueron aprehendidos por los policías del grupo Delta, quienes encontraron a ambos sindicados juntos, estos tenían las edades de 22 y 19 años. Los sospechosos fueron ese momento llevados a celdas, donde quedaron arrestados durante ocho horas, siendo liberados en la madrugada del martes.

En tanto la víctima luego fue dado de alta y se retiró a la terminal de buses para emprender su viaje previsto en la jornada de ayer. “La víctima aseguró que no tenía ni la más mínima intención de denunciar, a pesar que nosotros actuamos de inmediato, sino hay denuncia no se puede hacer nada. Se presentan casos así lamentablemente, por eso también las personas que son víctimas de delitos deben cooperarnos y formalizar sus denuncias para que los delincuentes estén en la cárcel y no libres”, finalizó.

