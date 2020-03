Piden institucionalización del cargo de director del HRSJD

Los médicos del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD) y de su colegiado piden al Gobernador de Tarija, Adrián Oliva, que se institucionalice el cargo del director de este nosocomio de tercer nivel de la ciudad tarijeña, y que se deje de “nombrar a dedo” a la autoridad como ocurrió en anteriores gestiones.

Recordar que el exdirector del HRSJD, Roberto Baldivieso, presentó su renuncia ante el ejecutivo departamental por problemas personales, por lo que la institución en salud quedó a cargo del director interino, Jorge Morales, hasta que se tenga otra autoridad nueva que sea institucionalizada.

El Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) del HRSJD dio a conocer que el último director institucionalizado fue en la gestión 2013, luego de esto todas las autoridades fueron nombradas por el Gobernador de Tarija y no se realizaba un proceso de convocatoria y examen de competencias.

El presidente del Sirmes del HRSJD, Ebert Salazar, informó. “Nos vamos a remitir a lo que ha sacado el Consejo Médico Nacional y la Ley 3131, donde los cargos jerárquicos e intermedios tienen que ser institucionalizados, y nosotros vemos con preocupación que por más de cinco años que no se está llamando a un concurso de méritos y examen de competencias”.

Según Salazar, el nuevo director del centro de salud de tercer nivel debe de ser elegido mediante este proceso para que se devuelva la institucionalización al HRSJD, y la nueva autoridad tenga un plan de trabajo, para que de esta manera se dé a conocer las verdaderas necesidades que tiene el hospital.

Dijo que el Gobernador no tiene la competencia de nombrar al director del HRSJD, debido a que la Ley 3131 está por encima de las resoluciones departamentales que están vigentes, por lo que exigen a que se institucionalice la dirección del centro de salud como ocurre en otras instituciones en salud del departamento.

Los médicos del HRSJD y el Colegio Médico de Tarija convocarán a una reunión al Gobernador para exigir a Oliva que no se “nombre a dedo” a la nueva autoridad del nosocomio, porque caso contrario no se descartan medidas de presión en caso de que sus demandas no sean escuchadas. “Lo que se trata es de transparentar el nombramiento de los cargos jerárquicos e intermedios, esto para prestar un mejor servicio a la población tarijeña”, acotó.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet