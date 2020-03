Identifican a otro implicado en asesinato de adolescente en Bermejo

En las investigaciones que realiza la Policía en el caso del secuestro y asesinato de la menor Carla Méndez, se descubrieron otros hechos similares a cargo del ahora condenado Limber.

Elehin Velásquez, quien realiza las investigaciones, dijo que, mediante la madre de Carla Méndez, se enteró que este mismo sujeto hizo lo mismo con otros dos adolescentes, uno de ellos era el primo de la menor victimada.

Velásquez aseguró que existe otra persona más como sospechoso, junto a los tres sujetos que hasta la fecha se tienen como autores del secuestro y feminicidio de Carla Méndez, de 14 años de edad.

“Hemos solicitado la aprehensión de este tercer implicado, que, si bien declaró que vio lo sucedido como testigo, y aseguró que su participación no tiene nada que ver en el feminicidio, pero en la audiencia hay contradicciones de que este señor hizo presentación ante el acusado y además hizo que los menores implicados guarden silencio por este sujeto”, dijo Velásquez.

Según el abogado, esta persona tiene 17 años, y ayer se presentó una querella contra este individuo, porque es el intermediario entre el principal autor y los dos menores.

“Esta persona asegura que tenía conocimiento también de que el autor aplicó el mismo modus operandi con otros dos menores. En este caso usaba el mismo cuento de que tenía una inmobiliaria y de que necesitaba personal para ayudar, y de esta manera lograba que las víctimas se acercaran a él (autor)”, explicó el jurista.

El ahora condenado había creado más de diez cuentas de Facebook, donde los investigadores tras aprehenderlo en un internet, evidenciaron los mensajes que coincidían con los que envió a Carla y otros menores. “Uno de los menores sufrió traumas por lo que tuvo que irse a la ciudad de Tarija con el fin de no verlo nunca más, porque este sujeto se paseaba como si nada por Bermejo”, señaló.

La mamá de Carla aseguró que a su hija no le faltaba nada, a pesar de que se encontraban en una crisis económica. “No tenía ese dinero que me pidieron, tuve que recurrir a mi mamá, me dijeron que tenía solo cuatro días para juntar los 20 mil dólares, pero eso era mentira, porque mi hija ya estaba muerta, la mataron después que me enviaron fotos de ella toda envuelta y paradita, nos hicieron un gran daño, solo espero que paguen por lo que hicieron”, comentó la madre de Carla Méndez.

Las investigaciones con estos nuevos datos se amplían y no se descarta de que existan más implicados y víctimas.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet