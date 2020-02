Condenan a 30 años de prisión a autor del secuestro con posterior asesinato de adolescente en Bermejo

La Fiscal Departamental , Carla Oller, informó ayer que el Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo emitió sentencia condenatoria a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, para Limber Erlan Valencia Estrada, el mismo que se acogió a salida alternativa de procedimiento abreviado, considerándose autor confeso del crimen.

Oller explicó que el ahora condenado, Limber Erlan Valencia Estrada, presentó un memorial de solicitud de procedimiento abreviado y un acuerdo que lo realizó con su abogado defensor, toda vez que a la fecha cumplió con los requisitos para la salida alternativa, como la existencia del hecho, admisión de su participación, la renuncia al juicio oral público y contradictorio ordinario.

“El acusado reconoció su culpabilidad de manera libre y voluntaria, por lo que la jueza le dio la condena de 30 años de prisión, que debe cumplir en el Penal de Morros Blancos”, dijo la Fiscal.

Con relación a los menores, la Fiscal explicó que primero se realizó la audiencia de medidas cautelares contra los muchachos de 14 años, donde el Ministerio Público presentó suficientes elementos de convicción, que permiten sostener la probabilidad de que también sean autores del hecho.

“Se acreditaron los peligros procesales de fuga y obstaculización, por lo que la autoridad jurisdiccional dispuso su reclusión en el Centro Oasis de la ciudad de Tarija”, acotó Oller.

Remarcó que en el caso de los adolescentes, el tratamiento en delitos penales es diferenciado con relación a un adulto.

“Los menores deben asumir la responsabilidad de sus actos, por lo que la población no tendría que estar susceptible, ya que el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Bermejo, determinó detención preventiva para ellos por el delito de Secuestro y Feminicidio”, manifestó.

El hecho

Según los antecedentes, el 21 de febrero del 2020 la menor Carla D.M.R. de 14 años de edad, salió de su domicilio a la casa de una compañera para realizar tareas del colegio, desde ese momento no retornó a su domicilio y al promediar las 22:00 horas del mismo día, la madre recibió mensajes de texto en Facebook y fotografías que indicaban que su hija fue secuestrada y le pedían la suma 20.000 dólares.

El 25 de febrero los secuestradores cortaron la comunicación vía celular y volvieron a pedir el dinero el 27 de febrero. Con toda la información obtenida se realizó la aprehensión en flagrancia de las tres personas, y el mismo día se encontró un cadáver en comunidad Arrozales que fue identificado como la menor secuestrada, Carla D.M.R. menor de 14 años.

Otro caso

El pasado 20 de febrero de 2019, la vida de Zulma, una joven de 21 años, se derrumbó, debido a que fue víctima de una violación perpetrada por su amigo, lo que derivó en que la fémina se quitara la vida, lanzándose al vacío en la represa de San Jacinto. Pasó un año y ayer una sala de sentencia determinó condenar al responsable a 15 años de cárcel por el delito cometido.

Carlos Oblitas, abogado de la familia de la víctima, indicó que el Tribunal Segundo de la Capital sentenció a 15 años de cárcel a un sujeto, denunciado por la violación de Zulma, de quien se conoció que era una muchacha con futuro y además respetaba los valores familiares, ya que antes de sufrir la agresión sexual, ella era casta (virgen) y que se guardaba para el matrimonio.

“La víctima tras salir de la universidad se encontró con su amigo, él la llevó a su domicilio, en el barrio ‘8 de mayo’ y la agredió sexualmente, le generó un grave daño psicológico y físico, porque tenía golpes en su cuerpo, mordeduras y laceraciones”, dijo el abogado.

El violador consumó la vejación vía vaginal y anal, de acuerdo a los resultados de las pericias de comparación genética, realizada entre el agresor y la víctima.

“Se encontró líquido seminal en los genitales de la agredida, eso fue el informe de los peritos que llegaron desde Cochabamba, quienes en el juicio, mediante videoconferencia, expusieron los resultados de la pericia”, aseguró Oblitas.

Según el testimonio de su hermana, el agresor fue detenido en flagrancia, pero esto no fue suficiente para que Zulma viviera con tranquilidad.

“Mi hermana empezó a cambiar desde ese día, sufría depresión, no le interesaban sus estudios, yo la escuchaba llorar todos los días, hasta que recibí un mensaje, me dijo que no la buscara, que estaba en San Jacinto, llamé a la policía y la encontramos debajo de la represa, se había lanzado al vacío”, contó la entristecida familiar.

El caso quedó concluido y se prevé que la lectura de sentencia se realice la próxima semana, en tanto el violador cumple ahora la pena en el Penal de Morros Blancos.

