Folclorista será candidato del MAS

El Movimiento Al Socialismo MAS formalizó la candidatura del folklorista Alex Anatolio Díaz, para la diputación titular de la Circunscripción 40 del departamento de Tarija, la decisión fue tomada en ampliado, el aludido debe presentar sus papeles en La Paz.

“La mayoría ha decidido que sea el compañero Anatolio Díaz nuestro representante, ahora están por confirmar sus documentos en la ciudad de La Paz”, confirmó el dirigente Henry Párraga Villca, al aclarar que el primer candidato fue observado.

Todavía no hay definiciones sobre el suplente de Díaz, la Circunscripción abarca además de parte de la ciudad de Tarija a San Lorenzo y El Puente, el suplente tendrá que salir de cualquiera de estas dos últimas localidades, informó.

Sobre el planteamiento de inhabilitación del candidato vicepresidencial del MAS, David Choquehuanca, el dirigente respondió que no está ordenándose bien la casa, el Órgano Electoral pide requisitos de candidatos si se cumple no hay observaciones.

“Pasó esa etapa, la de impugnación es una etapa donde no has cumplido procedimientos para ser electo, eso corresponde a un escenario más interno de los diferentes binomios y fuerzas políticas, no se puede impugnar candidaturas ya consolidadas”, sostuvo.

