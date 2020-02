Trabajadores sindicalizados de la Alcaldía iniciaron huelga de hambre

Diez trabajadores sindicalizados del municipio ingresaron en huelga de hambre este jueves en plena plaza principal, luego de una ruidosa marcha, exigen atención del Ejecutivo y anunciaron masificación del ayuno voluntario.

El día de mañana se van a plegar otras diez y así cada día, advirtió el dirigente del Sindicato Administrativo, Simón Brusch Nichols, al negar que sean solamente 20 personas como manifestaron algunos secretarios del municipio.

Preguntado por qué radicalizaron la presión, el dirigente contestó que hay total falta de atención a los trabajadores, desde hace cuatro años no hay respuestas, la ropa de trabajo, guardería y otros beneficios están previstos en la Ley General del Trabajo. “Lo que queremos es que se cumpla un Laudo arbitral, el año pasado salió una sentencia que dio tres meses para que se adecúen los contratos bajo la Ley General del Trabajo, no hicieron nada y en este momento están distribuyendo ítems a sus parientes”, afirmó.

“Pasan de 50 los ítems que se distribuyen, sobre el Laudo arbitral, el municipio no asumió ninguna acción a pesar de tener como 60 abogados, eberían haber pataleado, apelado, no sé… ahora se ha consolidado, no es culpa de los trabajadores”, dijo.

“Si alguien no cumple una sentencia, se hace merecedor de una Orden de Apremio, los trabajadores hemos enviado un memorial al palacio de justicia para que se cumpla la sentencia, se cumple el plazo y saldrá una orden de apremio contra el alcalde.Por no atender una sentencia, por la Orden de Apremio pueden meter a la cárcel a la persona hasta que cumpla lo que la sentencia ha ordenado, los fallos judiciales no se negocian ni se charlan, se cumplen”, prosiguió Brusch.

Los trabajadores sindicalizados del municipio tuvieron que esperar que pase el acto de la Policía para ingresar a la plaza, cerca al medio día, ingresaron y bloquearon algunas esquinas para impedir el paso de las movilidades en señal de protesta.

En medio de gritos y reclamos los trabajadores instalaron el piquete de huelga de hambre en el kiosko de la plaza como anticipó ayer este diario. Las pancartas y letreros de protesta rodearon a los primeros ayunadores.

El dirigente Iván Mogro Vargas, reiteró que cuando llegue el candidato presidencial Carlos Mesa, harán notar la desatención del alcalde al problema laboral y le harán notar que esta autoridad, que es su candidato a senador, en lugar de sumar, le resta votos.

Trabajadores no sindicalizados cumplen labor con normalidad

Los trabajadores no sindicalizados del Gobierno Municipal de Cercado cumplen con total normalidad sus actividades, “el 90% de los empleados estamos trabajando, la población puede confirmar”, afirmó el trabajador no sindicalizado, Freddy Vilte. “Nosotros respetamos el paro de los compañeros del Sindicato, pero esperamos que no desvirtúen la verdad y busquen atacar al alcalde para afectar su candidatura, no sé…”, agregó al indicar que todas las dependencias trabajan con normalidad.

“Los trabajadores no sindicalizados estamos trabajando con normalidad, para atender las necesidades y requerimientos de la población, consideramos que se ha cumplido el Laudo arbitral, se ha dotado de ropa de trabajo, con ítems que se prometió”, sostuvo e invitó a los trabajadores sindicalizados no perjudicar a la población a la que se debe el municipio, algunos barrios tienen problemas de acceso, no se puede sacar equipo y maquinaria, para limpiar las calles, el perjuicio es a los vecinos.

Concejo recomienda diálogo, pero sin politización del tema

El Concejo Municipal, a través de su presidente, Alfonso Lema Grozs, informó que tomaron una decisión por unanimidad, recomendaron generar espacios de diálogo, atención a los trabajadores, diálogo, sin posiciones extrema ni politización.

“Ojalá que se encuentren los espacios de diálogo, que permitan que tanto las autoridades del Ejecutivo como los trabajadores permitan salir del conflicto, que no le hace bien ni a la institución ni a la ciudad, un paro genera incertidumbre”, expresó Lema.

El Concejal Alan Echart Sosa, declaró que es parte de los concejales que apoyan a los trabajadores, no se puede minimizar el conflicto, la ciudad todos los días genera basura, requiere apoyo a sus áreas verdes, mantenimiento de su infraestructura.

Lo correcto es que el Ejecutivo se siente a dialogar, pero para solucionar el problema, empezando por lo más fácil, espero que el Ejecutivo resuelva el problema, esto está en sus manos, agregó al admitir que el problema ya lleva varias semanas.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet