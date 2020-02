Alcaldía y sindicatos se culpan mutuamente por evitar reunirse

Algunos miembros del Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Tarija, argumentando que el alcalde Rodrigo Paz no busca reunirse con ellos para afrontar una supuesta falta de cumplimiento a demandas como la dotación de ropa de trabajo o la asignación de ítems, se encuentran por 48 horas en paro movilizado, pese a la predisposición del burgomaestre tarijeño de reunirse, incluso con hora definida para las pasadas 11:00 a.m. del martes 11 de febrero.

A dicha fecha y hora, los representantes del mencionado sindicato, que cabe recordar que es uno de los 4 que engloban a los trabajadores municipales, no se apersonaron, dejando en vilo la posibilidad de una reunión con Rodrigo Paz, que junto a parte de su gabinete y la presencia de un Notario de Fe Pública quien debía dar legalidad a la reunión, prefirieron realizar una marcha por el centro de la ciudad antes que cumplir a su propia solicitud, la reunión con el Alcalde de Tarija.

“El alcalde Rodrigo Paz Pereira, no tiene la voluntad de resolver los problemas, si no quiere solucionar estos problemas le pedimos que se haga a un lado”, declaró en inmediaciones de la plaza principal de Tarija, el ejecutivo del sindicato, Walter Oropeza, quien ya conocía de la hora para en encuentro, y que Paz lo esperaba a él y su comitiva, para realizar la reunión.

Todas las secretarías, direcciones y jefaturas de la Alcaldía trabajaron de forma normal esta jornada y lo mismo será el día de mañana miércoles 12 de febrero, por tal motivo, el alcalde Paz, luego de esperar en su despacho por más de una hora a los representantes del sindicato, se retiró sorprendido por la ausencia, debido a que la reunión era la solicitud prioritaria para evitar movilizaciones, pero los representantes de los trabajadores, faltaron a su propia solicitud y prefirieron llevar adelante una marcha junto a sus familiares.

“El paro no tiene la proporción que mencionaron los del sindicato dado que todas las secretarías están funcionando, pero hay una directiva sindical que ha salido a marchar junto a familiares y algún otro grupo; pero toda la Alcaldía está funcionando, y días atrás los hemos convocado a un diálogo para hoy en la mañana y no vinieron”, señaló el alcalde Paz.

Ante esta falta de presencia, Rodrigo Paz comunicó que el laudo arbitral, que es el punto inflexivo en la movilización del sindicato, fue resuelto en su totalidad y que lo acordado en esta resolución bilateral, entre trabajadores y ejecutivos, se cumplió aun rebasando la intencionalidad del mismo, dado que el laudo solo era para los trabajadores de obras públicas, pero Paz ordenó que los beneficios lleguen a todos los trabajadores, formen parte o no de algún sindicato.

“Entendemos que la totalidad del laudo arbitral se ha resuelto, ese laudo ya no tiene una vigencia, pero el problema es que en nuestra legislatura y la presión que tenía el anterior Gobierno con los que éramos de oposición, pide que llegue una carta de parte del sindicato diciendo que todo se haya cumplido; mientras esa carta no llegue, el Alcalde, sea yo o el que venga después, sigue con la misma presión, porque ningún sindicato dirá que se cumplió todo”, explicó el Alcalde.

Sin embargo, señaló que espera que el accionar de miembros del sindicato de trabajadores de obras públicas, no tenga un fin político, dado que sus acciones, incluso, llegaron a afectar de forma directa a la familia del Alcalde tarijeño.

“Ojalá el sindicato no haya caído en medidas políticas, ojalá que no, ahora tenemos eventos muy importantes en esto que es la temporada de carnaval. Por otro lado la manifestación que hicieron sobre la aprehensión a mi persona hicieron llorar a mi familia, no entiendo porque tanta agresividad”, declaró Paz.

Sindicato administrativo del gobierno municipal de Cercado pide la renuncia del alcalde

Iván Mogro, Secretario general del sindicato administrativo, señaló que han cumplido un paro de 24 horas ante la soberbia del alcalde y no dar una respuesta, “hemos entrado en un paro de 48 horas a partir del 11 de febrero, estamos en el palacio de justicia para exigir la celeridad en los procedimientos, y nos den una respuesta al Laudo arbitral se tiene que emitir el mandamiento de apremio del Alcalde, eso es Lo que corresponde y por la burocracia que se tiene, esta siendo retrasado” declaró Mogro.

Se incumplió el laudo arbitral donde el Gobierno Municipal tiene que adecuar sus modalidades de contratación de los trabajadores de obras públicas Municipales que desempeñan funciones en servicios manuales y técnico operativo y administrativo, respetando la estabilidad laboral de los mismos, conforme lo establece la constitución política del estado, LEY 321, Ley general del trabajo y demás normas concordantes que reglamente la estabilidad laboral.

A la fecha no tendrían que existir ningún consultor en línea y ningún contrato administrativo, “cosa que no se ha cumplido eso es innegable, lamentablemente el ejecutivo utiliza el tiempo laboral para desinformar a la población y decir un montón de mentiras” dijo Mogro.

Solicitan que el Acalde Rodrigo Paz, de un paso al costado por su postulación para senador, porque al mantenerse va a querer utilizar el personal, los recursos económicos y los equipos de la institución para su campaña personal.

Iván Mogro, Secretario general del sindicato administrativo indicó que el Gobierno Municipal está procediendo a emitir memorandos, amedrentando al personal que están desempeñando sus funciones con notario, filmando y sacando fotos.

Esto es un manera de amedrentar a la gente es un acto abusivo aseguró, dos cosas piden, que se dé cumplimiento al laudo arbitral, que genero las protestas. Y ante la negativa de no dar lugar al cumplimiento, en una asamblea se ha determinado por unanimidad y por aclamación de las bases, la renuncia del Alcalde, “no se dejen amedrentar, tenemos el pronunciamiento y el apoyo de la Central Obrera” agregó Mogro.

