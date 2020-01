Gobernación denuncia que fiscales estarían favoreciendo a ex autoridades del MAS

El Director de Gestión Procesal de la Gobernación, Iván Vaca, aseveró que fiscales en Tarija estarían realizando actuaciones que benefician judicialmente a exautoridades del MAS, al liberarles de medidas cautelares tal como ocurrió con Lino Condori, exgobernador interino quien se vio involucrado en varias irregularidades por hechos de corrupción durante su interinato.

En ese entendido, Vaca explicó que de entre los múltiples casos que se investigan a Condori por presuntos hechos de corrupción durante su gestión, uno fue sobre la compra de Imprenta Usada donde se la hizo figurar como nueva, y el otro caso por la adjudicación de la Compra de Medicamentos a la farmacia de la esposa del Subgobernador Never Vega, en ambos procesos los fiscales resolvieron retirar la petición de medidas cautelares personales sin fundamento alguno, favoreciendo con esta actuación al exgobernador interino del MAS Lino Condori, con libertad irrestricta.

“En ambos casos, se encontraban con Imputación Formal y con señalamiento de Audiencia de Medidas Cautelares, incluso fue solicitado por el mismo Ministerio Público, sin embargo, al momento de instalarse la audiencia, la Fiscalía de oficio, sin que nadie se lo pida, y por iniciativa propia, ha resuelto retirar la petición de medidas cautelares personales sin fundamento alguno (…),favoreciéndose de esta manera Lino Condori y otros con la libertad irrestricta, evitando se impongan medidas cautelares personales dentro de dichos casos”, argumento Vaca.

Cabe recordar que, en el primer caso, se encontraba siendo investigado Lino Condori, además de otras ex autoridades de su gestión como ser su Ex Secretario de Hacienda, Ex Director de Finanzas por la compra de una imprenta usada en un valor de Bs. 961.000,00, cuando de acuerdo a la documentación y factura emitida, dicha compra tuvo un costo de Setenta mil bolivianos, existiendo indicios que mostraban un gravísimo sobreprecio, además de haber una serie de falsificación de documentos.

En el segundo caso, Vaca explicó que Condori junto al subgobernador de Bermejo, Never Vega, se encontraba siendo investigado por las irregularidades en el proceso de la compra de medicamentes a favor de una farmacia donde la propietaria era la esposa del Subgobernador de Bermejo, en la que se licitó y adjudicó 6 procesos de contratación, hecho que inclusive fue reconocido por Vega. “En ambos procesos penales contra Condori, la actuación fiscal demuestra un trabajo erróneo, que llama la atención dentro de sus competencias, como es defender los intereses de la sociedad y del Estado”, cuestionó Vaca.

“En el caso contra Never Vega, este no se hallaba con medidas cautelares, y existían los peligros procesales de fuga y obstaculización, considerando que actualmente es el Subgobernador de Bermejo, que tiene dependencia de todos los testigos que trabajan en dicha entidad y que pagaron a la farmacia de su esposa, además que la documentación se encuentra en la entidad que dirige Vega Salinas”, y pese a ellos se retiró las medidas cautelares por parte del Fiscal puntualizó Vaca.

Por tanto, la Autoridad explicó que, como Gobernación, y dentro de lo que faculte sus atribuciones para defender los intereses del Estado, presentarán estos antecedentes ante la Fiscalía General como de otras instancias nacionales, como el Ministerio de Justicia y Ministerio de Gobierno, para que estos actos realizados por los representantes fiscales, sean analizados y se inicie las acciones correspondientes contra los mismos.

