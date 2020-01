Encuesta muestra que la población aprueba la gestión de Añez pero rechaza su postulación

Mercados y Muestras hizo una consulta a nivel nacional entre el 9 y 13 de enero de 2020, respecto al trabajo que desarrolla la actual mandataria.

¿Cómo califica la gestión de Jeanine Áñez como presidenta del país, como muy buena, buena, mala, muy mala?, se preguntó a una muestra de 800 personas.

En este proceso de recolección de datos se obtuvo que el 43% de las personas encuestadas califica como muy buena y buena la gestión de Jeanine Áñez como presidenta del país, 28% como ni buena ni mala, 27% como mala y muy mala y 3% no sabe o no responde.

Cabe recordar que la presidenta Áñez asumió al cargo, después de una serie de renuncias o dimisiones de las autoridades de la cadena de sucesión constitucional, que generó un “vacío de poder”. Una vez que ejerció el cargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional respaldó la sucesión de mando presidencial. “He asumido la Presidencia de Bolivia para reponer el orden constitucional, para limpiar las instituciones que perpetuaron el fraude siguiendo minuciosamente el procedimiento constitucional avalado por el tribunal. No aceptaré ninguna salida que no sean unas elecciones democráticas”, afirmó en su oportunidad.

Asimismo, señaló que su intención era pacificar el país y que no tenía otras intenciones.

Le pedían no postularse

Mercados y Muestras consultó a sus encuestados, elegidos de forma aleatoria simple, si considera que la Presidenta Añez se postule o lleve adelante las elecciones.

Para el efecto preguntó, ¿con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo?

– La presidenta interina Jeanine Áñez es una gran líder y por eso debe presentarse como candidata para las próximas elecciones presidenciales.

– Como presidenta interina, Jeanine Áñez debe convocar a elecciones y no aprovecharse de su poder para ser candidata presidencial.

Además de “ninguna, no sabe o no responde”.

Bajo este parámetro de preguntas, “el 24% de las personas encuestadas está más de acuerdo con que la presidenta transitoria Jeanine Áñez debe presentarse como candidata”.

Sin embargo, un gran porcentaje, el 67%, cree que debe convocar a elecciones y no aprovecharse de su poder para ser candidata.

En tanto, el 7% no está de acuerdo con ninguna de las frase, 2% no sabe o no responde.

En determinadas oportunidades, la mandataria, además de otras autoridades negaron “su participación en los comicios del 3 de mayo”.

“La Presidenta ha manifestado en varias oportunidades que ella (Añez) no va a ser candidata”, refirió el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, al sostener que la administración es “de pacificación, de transición y de gestión”.

Acotó, en su oportunidad, “no estamos en campaña política, lo único que pedimos nosotros es lo que todos los jóvenes y la población boliviana, defender la democracia y la libertad”.

Pese a estas afirmaciones, el viernes pasado, la Presidenta anunció su decisión de ir como candidata en los comicios del 3 de mayo, el argumento fue que los actores políticos no lograron un consenso, por lo que vio necesario participar para aglutinar el voto y continuar con este proceso de pacificación.

Advertencia

En diciembre pasado, el destituido ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, dijo que Áñez lo alejó del cargo debido a que ésta pretendía postularse a la Presidencia. “Creo que lamentablemente la señora Presidente ha hecho oídos o se le han endulzado los oídos, como se dice literalmente, con relación a una eventual candidatura de parte de ella. Creo que ese ha sido el motivo esencial de haber dispuesto el alejamiento del Ministro de la Presidencia”, indicó en la ocasión.

Después de que Áñez confirmara su postulación a la Presidencia, Jerjes Justiniano escribió en su cuenta en Twitter: “Se los dije!!!! Me dijeron que no era verdad!!!! El poder no es para cualquiera!!!”.

ANÁLISIS

Roberto Laserna: Investigador del Ceres

La encuesta que publica el periódico se realizó entre el 9 y el 13 de enero. El 9 se postuló Tuto Quiroga a la Presidencia y el 11 Evo Morales postuló a Luis Arce por el MAS. Mesa y Camacho ya habían anunciado su intención. Los rumores de una postulación de la Presidenta eran entonces limitados.

La noche del viernes 24, cuando esta encuesta estaba cerrada y procesada, se difundió la noticia de que Demócratas, Sol.bo y UNIR cerraron un acuerdo para postular a la Presidente. Este acto representa un fuerte golpe tanto a la candidatura de Carlos Mesa, que pierde dos aliados fundamentales, como a la de Luis F. Camacho, que tiene en la Presidente su competencia más directa.

Observando los datos no sorprende lo sucedido el viernes. Camacho no logró acercarse a Demócratas, cuya plaza más fuerte está en Santa Cruz, y Sol.bo se sintió relegado por Comunidad Ciudadana, que no reconoció el papel de sus aliados en la campaña anterior. Pero, sobre todo, porque la encuesta muestra que Jeanine Áñez es una candidata muy fuerte.

En efecto, Áñez es fácilmente reconocida por la gente, casi tanto como Evo Morales, Carlos Mesa y Tuto Quiroga, que tienen casi 30 años de protagonismo político y mediático. Más aún, ese reconocimiento es muy positivo comparado a los demás. Una de las mediciones le otorga una calificación del 42 sobre 100, 6 puntos por encima de Mesa y 11 por encima de Camacho. La otra medición registra un 20% de opinión “muy favorable”, que es también la más alta comparada con los otros candidatos. En esa variable, Mesa alcanza 8% y Camacho 14%. El candidato del MAS, Luis Arce, tiene problemas de conocimiento de la gente y un sentimiento positivo más bajo que el de Jeanine.

Demócratas encontró una candidata de alto perfil y no iba a desperdiciarla, sobre todo cuando sabemos cuán difícil es construir liderazgos nacionales en Bolivia. Los reclamos de “renovación” son grandes y generalizados, y hasta la crisis de noviembre fueron muy difíciles de alcanzar.

Obviamente, la imagen de Jeanine Áñez se basa en la breve gestión que ha cumplido en el Gobierno. La encuesta muestra que es mayor la proporción de gente que tiene confianza en ella y que valora positivamente su desempeño. Su campaña podría limitarse a seguir haciendo una gestión sobria, firme y transparente.

Pero debe admitir que la gente tiene el temor de que se aproveche de los recursos públicos, como ha sucedido con el candidato oficial en los años pasados. Jeanine debe demostrar que es posible hacer campaña sin abusar del cargo.

