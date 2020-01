Se conformó la «Plataforma Universitaria» para la defensa de la democracia

“Plataforma Universitaria”, integrada por docentes, administrativos y estudiantes de “Juan Misael Saracho” advirtieron con volver a las movilizaciones y el paro indefinido frente a las amenazas que empezaron a surgir contra el sistema democrático boliviano.

“No descartamos volver a las calles frente a las amenazas, a las advertencias de algunos actores, dirigentes, que quieren convertir a Bolivia en un escenario de incertidumbre, duda y violencia”, declaró el docente Nilson Valdez Soruco.

«El pueblo boliviano en una primera etapa se unió y tuvo la valentía de recuperar la democracia, en la segunda parecería que la clase política no está teniendo la talla, el nivel para una transición pacífica, democrática y generar un bloque unido», cuestionó Valdez.

«La primera etapa fue la cesación de la dictadura, el pueblo dio muestra de unidad, en la segunda etapa debe consolidarse el gobierno democrático, corresponde a la clase política, después vendrá la etapa de las transformaciones del Estado», resumió el Docente.

«Lo preocupante es que en la segunda etapa algunos políticos están pretendiendo rifar el proceso y otros están conspirando, los opositores no tienen la capacidad de unirse y quienes perdieron privilegios, como Evo Morales, están conspirando desde Argentina», advirtió Valdez.

«Frente a eso no le queda al pueblo boliviano, desde el 22 de enero, otra cosa que retomar las calles para defender la democracia y dar un mensaje claro a quienes están contra la Constitución, contra el estado de derecho y la armonía», prosiguió el Universitario.

«Como docentes, administrativos y estudiantes no descartamos volver a las movilizaciones y convocamos a todos los sectores estar alertas, frente a amenazas de milicias, por ejemplo, que están contra la Constitución y la democracia y pretenden generar incertidumbre y duda», agregó el Docente.

Valdez declaró además que el Socialismo del Siglo 21, integrado por varios países, ha agotado su vía democrática, ya no pueden mantenerse a través de la democracia y están optando por la violencia, la confrontación y las armas. «Los países del Siglo 21 ante la pérdida geopolítica del poder en el mundo, se reorganizan y Evo Morales busca sus contactos para generar zozobra, duda y temor en Bolivia para tratar de volver al poder por la vía violenta», prosiguió.

«Bolivia tiene que entender que la disputa no solamente es en su interior, sino hay una disputa internacional que pretende retornar a Evo Morales o por lo menos a los grupos vinculados al narcotráfico, la corrupción y el terrorismo», acotó Valdez.

«Ellos no descartan volver por medios violentos, por la vía democrática, electoral, no pueden, Evo Morales que es su mejor candidato, no pudo ganar incluso con fraude electoral, cualquier otro candidato de esa línea es difícil que gane, por eso buscan violencia», finalizó Valdez

Fernando Barral Zegarra

