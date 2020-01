Cámaras de seguridad comprometidas por el gobierno de Morales habrían sido entregadas a otra región del país

El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, indicó que después de reunirse con varios ministros de Estado durante la pasada semana, se pudo conocer que los proyectos que fueron enviados al nivel central en la gestión pasada no fueron viabilizados y señaló que se sentó con la ministra de Medio Ambiente y Agua, quién les informó que los proyectos que fueron presentados a las exautoridades nacionales, ni siquiera estaban inscritos para su ejecución.

Se trata de varios proyectos para el área rural, para resolver la problemática con el abastecimiento de agua y que en el anterior Gobierno incluso solicitaron a la Alcaldía de Tarija que se corrijan los proyectos para su ejecución, pero ahora se enteraron que esas obras solicitadas, no estuvieron inscritos.

Paz recordó, que desde el ministerio de Gobierno se comprometieron 70 cámaras de seguridad para Tarija, que debían llegar en septiembre del año pasado e indicó que se conoció por información del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que las 70 cámaras comprometidas para Tarija habrían sido entregadas a Warnes en Santa Cruz.

La primera autoridad municipal de Tarija, lamentó durante la gestión de Evo Morales, las autoridades hayan generado falsas expectativas a Tarija, para la ejecución de proyectos.

Proyectos para las comunidades campesinas

El ejecutivo de la Central de Campesinos de Cercado, Daniel Flores, lamentó que la Alcaldía no haya avanzado con ninguno de los 37 proyectos a favor de las comunidades campesinas, comprometidas el año pasado y recordó que varios proyectos fueron observados por el ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero según el dirigente no habrían sido corregidos y todavía no se habría iniciado con su ejecución.

Rodrigo Paz, explicó que se hicieron las correcciones, pero fueron las anteriores autoridades que ni siquiera inscribieron los proyectos y le mintieron a Tarija y anunció, que en las próximas semanas, junto con dirigentes campesinos viajarán hasta la ciudad de La Paz, para reunirse con varios ministros y gestionar la ejecución de los proyectos.

Paz Pereira mencionó, que ya solicitó audiencia con varios de los ministros de Estado, para tratar el tema.

Por otro lado, Flores, también cuestionó que ayer se haya posesionado a un nuevo subalcalde, asegurando que no se habría coordinado con el sector campesino y explicó, que se debía haber enviado una terna por parte del sector campesino para elegir a una nueva autoridad, pero en esta oportunidad dijo que ni siquiera fueron comunicados del cambio.

Paz Pereira, prefirió no responder las declaraciones de Floresm pidió a la dirigencia campesina dejar de lado las posturas políticas y trabajar en favor de la región y mencionó, que en la posesión del nuevo subalcalde participaron dirigentes de la Central de Campesinos de Cercado y dijo que trabajará con dirigentes que se preocupen por la gente y no por sus partidos políticos.

