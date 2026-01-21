Cómo crear una empresa en Bulgaria siendo residente en España: pasos, costes y plazos

La principal ventaja de la globalización que vive el mundo hace ya algunas décadas, es que abre nuevos mercados en lugares hasta donde hace poco era impensado que particulares o empresas que no sean locales, lo puedan hacer.

Uno de esos lugares es Bulgaria, un país de Europa del Este que hasta hace poco era un país enclaustrado tras la “Cortina de Hierro” impuesta por la dictadura comunista de la Unión Soviética.

Debido precisamente a este hecho es que este país de 6 millones y medio de habitantes, es un mercado prácticamente virgen para empresas de todo el mundo pero especialmente para los de Europa Occidental, ya que al pertenecer al bloque de la Unión Europea, ofrece las mismas oportunidades que cualquier otro país de la Unión Europea, al mismo tiempo que las condiciones para hacer empresa en este país son las mismas que se exigen en todo ese conjunto de países de Europa.

Por qué Bulgaria atrae a emprendedores?

Bulgaria atrae a emprendedores europeos por su atractivo régimen fiscal (flat tax del 10%), costos operativos y de vida bajos, una mano de obra cualificada y multilingüe, y su ubicación estratégica como puente entre Europa y Asia, ofreciendo fácil acceso al Mercado Único Europeo con una burocracia relativamente simple para la creación de empresas

Pasos, costes y plazos para establecer una empresa en Bulgaria

Constituir una empresa en Bulgaria es rápido y económico, con costes de registro bajos, (desde un euro ) y plazos cortos (unos 3-5 días hábiles para el registro, aunque la apertura bancaria puede tardar más). La documentación principal es sencilla, pero los gastos totales (incluyendo servicios profesionales) suelen rondar los 500-1.500€, y los requisitos clave incluyen el capital social mínimo, el registro en el Registro Mercantil, y trámites post-constitución como la cuenta bancaria y el registro de IVA si aplica.

Tipo de sociedad equivalente a una SL y responsabilidad limitada en Bulgaria

El equivalente más directo a una Sociedad Limitada (SL) en España es la OOD (ООД – Druzhestvo s ogranichena otgovornost – Sociedad de Responsabilidad Limitada) en Bulgaria, siendo la forma más popular para PYMES y ofreciendo responsabilidad limitada al capital aportado. Si es un único socio, se llama EOOD (ЕООД – Ednolichno druzhestvo s ogranichena otgovornost), que es una versión unipersonal, manteniendo la responsabilidad limitada.

Que impuestos se paga en Bulgaria?

El impuesto del 20% es el tipo básico y se aplica al mayor número de bienes y servicios; impuesto del 9%: se aplica al negocio de hoteles y restaurantes, así como al alquiler de bienes inmuebles; 0% de impuesto – aplica a servicios de transporte internacional.

Para operar una empresa en Bulgaria desde España, debes constituir una entidad legal (como una EOOD/OOD – S.L. búlgara), cumplir trámites de registro mercantil, abrir cuenta bancaria, registrarse fiscalmente y cumplir obligaciones como IVA e Impuesto de Sociedades, con ventajas fiscales notables como el 10% de impuestos, pero necesitarás asesoramiento local para gestionar los aspectos notariales, fiscales y burocráticos desde el extranjero

Share on: WhatsApp