Tardanza en mostrar resultados causa malestar en la población

La jornada electoral estuvo marcada por el cumplimiento del pueblo bolivianos, con algunas observaciones, sin embargo, la ciudadanía cumplió de manera impecable, pero el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no cumplió, hasta este momento no se tiene resultados relevantes e importantes sobre el sufragio del día de ayer, una jornada lenta, sin datos, marcada por el silencio, grandes empresas encuestadoras tampoco revelaron datos a boca de urna, la incertidumbre habita en los tarijeños y bolivianos.

Nataly Vargas, presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) se expresó alrededor de las 22:00 del día de ayer y en ese momento dijo que ya se tenían datos del 4% que no refleja ningún resultado al ser un porcentaje muy bajo.

Declaró que a 20:25 llegaron recién legaron las actas de la provincia Cercado para ser contadas, las demás actas llegaran hoy por la tarde “tienen que entender que el arribo de las actas de las provincias llegaran mañana por la tarde”, explicó, es decir que hoy por la tarde en Tarija se comenzará el conteo departamental, además destacó que no se tendrán recesos, o cuartos intermedios, trabajaran hasta el arribo de todas las actas, eso significa que se tendrá un trabajo continuo en la primera mitad de esta semana para saber resultados.

Cristina Vargas, ex directora del TED, veedora del proceso, indicó ante EL Andaluz que por la mañana de hoy llegaran las actas del Gran Chaco, eso podría cambiar el panorama de la votación, que hasta las 23:00 de la noche da como ganador en Tarija a Carlos Mesa con amplia mayoría, pero son datos al 7%, muy bajos para ser tomados en cuenta.

Roberto Vaca, analista político tarijeño, se sorprendió del silencio postelectoral, tanto por el OEP como de encuestadoras grandes como Fundación Jubileo y Ciesmori, quienes en anteriores lecciones publicaban datos preliminares no oficiales que no variaban mucho de los datos reales, criticó la suspensión del sistema rápido de votación “es un juego de intereses ” aseguró y observó que la suspensión del sistema de conteo rápido (SEPRET) tendría que haber sido anunciada hace 15 días, existe susceptibilidad.

Sin embargo, Ciesmori, se pronunció en datos de boca de urna pasada la media noche, otorgando la victoria al MAS.

Las redes sociales explotaron con críticas ante la situación, algunos actores políticos observaron con disgusto esta situación, “Es una lástima que Salvador Romero y el TSE no hayan prevenido lo que está pasando con las encuestas en boca de urna. Se suma al error del DIREPRE. Pese a ello, calma”, escribió Samuel Doria Medina en su cuenta oficial de Facebook.

Por otra parte, Jorge Tuto Quiroga, quien se bajó de su candidatura presidencial hace una semana, escribió por la misma red “Pasadas las 21:30, horas después del cierre, se informa con aproximadamente un 0,4% de los votos. El presidente del TSE de Bolivia nos llena de adjetivos y sinónimos, en lugar de cifras y porcentajes; su trabajo es contar votos, no hacer terapia colectiva”.

Por su cuenta oficial de Twitter el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su rechazo a la tardanza, “Resulta muy extraño y preocupante que, a casi una hora del tiempo permitido para la publicación de los datos de los resultados en boca de urna, las empresas no lo hagan. ¿Por qué el retraso? ¿Qué se quiere esconder?” dijo.

La reconocida activista, pensadora, y artista, María Galindo, expresó su malestar ante la falta de datos en el programa de Abya Ayala “es muy triste que pasadas las 21:30 no tengamos datos” dijo, desde las 19:00 estaba aguardando resultados para realizar un análisis, no fue la única analista política que quedó frenada para realizar una lectura.

Galindo expresó que no se puede especular “estamos en un momento de evocar la acción (…) ahora hay actores que pueden tomar iniciativa” dijo, pidió que los lideres de las fuerzas políticas y veedores internacionales se pongan en trabajo, pidan que se desmilitarice las ciudades, no se pare el conteo y que la OEP no se vaya a dormir.

(Roberto A. Barriga/ El Andaluz)

