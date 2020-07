Dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Tarija lucha contra el coronavirus

El dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Tarija, Marcelo Morales, sigue luchando contra el coronavirus tras salir de la etapa crítica, destacó la entrega del personal de salud en la lucha desigual contra este mal, como de las autoridades.

Morales relató que pasó por la etapa crítica en esta lucha, agradeció el apoyo de mucha gente como la fe en Dios, es complicado, pero sirve como un marco para la reflexión y esperar superar definitivamente esta enfermedad.

Hemos visto y seguimos por los medios cómo está cayendo tanta gente, sin embargo, tenemos que ser fuertes y debe mover a la reflexión a todos, así como me tocó a mí, puede llegarle a cualquiera, relató desde su lecho en el hospital “San Antonio”.

“Es una cuestión de conciencia y de corresponsabilidad de los ciudadanos, de cuidarse y cuidarnos, deberíamos de mirar desde esa perspectiva”, agregó el dirigente, cuya organización es parte de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.

Morales relató hace más de una semana tuvo su situación crítica cuando tuvo problemas de respiración, lo internaron de urgencia en terapia intermedia en el hospital San Juan de Dios, un equipo “formidable” de médicos lograron estabilizarlo.

En ese lugar, en tres días, vio sacar a cuatro personas sin vida, “es lamentable ver la impotencia de médicos y enfermeras tratar de salvarles sin poder lograrlo, pese a la voluntad, decisión, esfuerzo y energía puestos en la tarea”.

“Como dato, cerca más del 99% de profesionales que atienden los casos de covid 19 son mujeres, grandes mujeres, médicas, internistas, intensivistas, enfermeras, auxiliares, es algo formidable, una fuerza de voluntad impresionante”, destacó.

Después de 12 ataques críticos lo estabilizaron y lo enviaron a “San Antonio”, donde también hay gente de primer nivel. Al octavo y noveno día, sigue con oxígeno, aunque evolucionando favorablemente pese a ciertas complejidades que pasó su salud.

“Estoy con un pulmón dañado por el virus, pero con fe en Dios estoy saliendo adelante, espero en poco tiempo terminar la estabilización entretanto espero la evaluación médica”, acotó al pedir a la población consciencia y corresponsabilidad contra este mal.

La enfermedad no mira raza, color, estatus social, afecta a quien tiene dinero y a quien no lo tiene, tener dinero no significa que saldrás bien, hay que cumplir las medidas de bioseguridad como forma de ayudar a disminuir los casos, distancia social, lavado de manos.

Es necesario cambiar los hábitos porque estamos conviviendo con el virus, “mi más sentido reconocimiento para los médicos, después de haber vivido lo que viví, es formidable, a las autoridades, pese a las limitaciones están haciendo bien las cosas”.

Fernando Barral Zegarra

